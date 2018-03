Több százan tüntettek Pozsonyban Ján Kuciak meggyilkolása miatt

Az oknyomozó újságíró épp egy olyan cikken dolgozott, amely a szlovák kormány és kormánypárt, illetve az olasz maffia kapcsolatait tárta fel. A tüntetők szerint a miniszterelnök és a belügyminiszter is alkalmatlan a nyomozás felügyeletére, mert közvetve mindketten érintettek a maffiakapcsolatokat feltáró cikkben.

„Véreskezű Robert Fico, egy ágyban az olasz maffiával” – ilyen transzparensekkel tüntettek több százan a pozsonyi kormánypalotánál. Az épület közelében egy kis zarándokhelyet is kialakítottak az egy hete meggyilkolt újságírónak és feleségének.

– Ez az egész azt mutatja, mennyire összefonódott a maffia és a szlovák kormányzat. Ez a gyilkosság volt az utolsó csepp – mondja egy tüntető.

A meggyilkolt 27 éves újságíró, Jan Kuciak utolsó, halála után megjelent cikke arról szólt, hogy az olasz maffia több elítélt vagy bújkáló tagja Szlovákiában él. Robert Fico 2 bizalmasának és a nemzetbiztonsági bizottság titkárának is közvetlen olasz kapcsolatai vannak, és a belügyminiszter neve is többször előkerült az anyagban. Most mégis nekik kellene garantálni az elfogulatlan nyomozást.

Ideje, hogy az emberek kimenjenek az utcára és elmondják a véleményüket. Átlátható működésű és demokratuikus Szlovákiát akarunk, ahol hasonló gyilkosságok nem történhetnek – mondja egy másik tüntető.

Robert Fico szerdán tartott sajtótájékoztatót, ahol kérdezni nem lehetett tőle, de azt elmondta, hogy szerinte az ügyből az ellenzék próbál politikai tőkét kovácsolni.

– Jan Kuciak nem hallgatott, hanem megvolt benne a bátorság, hogy szembe szálljon a hatalmasokkal, akik elhallgattatták. Minket is el akarnak hallgattatni, azt akarják, hogy kussoljunk és húzzuk az ikszet, aztán ne foglalkozzunk velük – fogalmazott Igor Matovic szervező.

Elfogulatlan vizsgálatról beszélt az európai parlament elnöke is, a testület szerdán 1 perces gyászszünetet is tartott a szlovák újságíró emlékére. Az EU-ról kialakult képnek se kedvez, hogy fél éven belül a második oknyomozó újságírót ölik meg az unióban, tavaly egy máltai bloggert robbantottak fel az autójában.