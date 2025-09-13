Több száz millió eurós integrációs programot indított Brüsszel Ukrajna számára + videó

Megosztás itt:

Dánia tölti be jelenleg az Európai Unió elnökségét. Az ország kormánya egyértelművé tette: komoly lépéseket fognak tenni hogy előmozdítsák Ukrajna mielőbbi uniós tagságát.

Az ukrán külügyminiszter pénteken az RBC nevű csatornának már arról beszélt, hogy dán kollégája hivatalosan is elindította az új Ukrajna Átmeneti Programot. Ez egy három éves integrációs projekt amelyhez nem kevesebb mint 375 millió eurot rendeltek.

Az ukrán tárcavezető elárulta, hogy a programnak három fő irányvonala van: a korai helyreállítás támogatása, az energetikai biztonság kialakítása és átállás a zöld energiára, valamint a demokratikus intézmények fejlesztése. Kijev ragaszkodik hozzá, hogy a tárgyalási klaszterek még 2025-ben megnyíljanak előttük.