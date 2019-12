Több száz ISIS-tagot tartoztattak le

A manapság látható kultúrharc nem más, mint a posztkommunista értelmiségi csoportok utóvédharca a Kádár-rendszerben megszerzett és a rendszerváltozás első két évtizedében gondosan őrzött hegemónia megtartásáért - mondta Kövér László a Magyar Hírlapnak. Az Országgyűlés elnöke hangsúlyozta, a háborúskodás színterei változóak: hol a médiában, hol az emlékezetpolitikában, a történelem értelmezésében, hol pedig az alkotóművészet terén üti fel a fejét a konfliktus. Lemondott parlamenti mandátumáról Gréczy Zsolt. A DK frakciószóvivője az ATV-ben azzal indokolta távozását: szeretné elkerülni, hogy botránya bármilyen módon terhelje pártját. Gréczy Zsoltról az utóbbi napokban jelentek meg pornográf fényképek. A Vadhajtások.hu szerint a képeket egy nőnek küldte el, aki emiatt zaklatással vádolta meg a DK-s politikust. Egyetért Gréczy Zsolt lemondásával Tordai Bence, a Párbeszéd országgyűlési képviselője. A politikus szerint, aki ilyen ügybe keveredik, annak el kell tűnnie a közéletből. Egymásnak feszül a 13. kerületben az MSZP és a Momentum. A konfliktus oka, hogy melyik pártot illeti Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes megüresedett képviselői pozíciója. A szocialisták a 13. kerületi népszerűségükkel érvelnek, ezzel szemben a Momentum azt mondja, hogy mivel a körzetben az ő jelöltjük nyert, Kerpel-Froniust egy másik momentumosnak kell váltania. Sokat változott a politika '89 óta, hiszen akkor még nem voltak jellemzőek azok a primitív durvaságok, amiket a mai ellenzék művel - mondta A nyolcas című műsorunkban a miniszterelnök-helyettes. Semjén Zsolt hangsúlyozta: abban az időben a baloldalnak volt egy karaktere, azonban mára feladtak minden logikai összefüggést. A miniszterelnök-helyettes hozzátette: pártja minden 30 évvel ezelőtti megnyilvánulása a mai napig vállalható. Már 120 ezer család, körülbelül félmillió magyar ember otthonteremtését segítette a kormány október végéig a családi otthonteremtési kedvezménnyel - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Január elsejétől ingyenessé válnak a meddőségkezelésben használt, jelenleg is finanszírozott gyógyszerek és meddőségi beavatkozások - közölte Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a Kossuth Rádióban. Ötezer cég jelentkezett be kivásként december 20-ig, és ez a szám még jelentősen nőhet. Jövőre ugyanis csökken az adó mértéke, ezért még inkább megéri a kisvállalati adót választani - közölte Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár. Bürokráciacsökkentést ígért kampányában Baranyi Krisztina, Ferencváros új polgármestere, ehhez képest egyre több saját emberét helyezi fontos pozícióba - derítette ki az Informátor. A magyar nyelv ápolása a határon túli magyarlakta területeken kiemelten fontos - mondta Keszi István, a Magyar Nyelvőr Alapítvány képviselője. Budapest ad otthont jövő szeptemberben a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak. 2020-ban ez lesz az egyik legfontosabb katolikus esemény a világon - a nagyszabású rendezvénysorozat kulturális és egyházi programokkal ünnepli Jézus Krisztust. Egy nagy balos átverési kísérlet része a Lengyelországot és Magyarországot érő jogállamisági kritikák - jelentette ki Szánthó Miklós a Hír Tv Bayer show című műsorában. Az Alapjogokért Központ igazgatója szerint a kritikusok a saját liberális felfogásukat értik jogállamiság alatt. Szánthó Miklós hangsúlyozta: az egész világon nincs egy olyan államstruktúra, amelyet alapként lehet kezelni, azonban az európai balliberálisok ezt mégis megpróbálják számon kérni. Valamivel több mint 3,8 millió horvát állampolgárt várnak ma az urnákhoz, hogy a következő öt évre megválasszák az ország elnökét. Egy gyanús tárgy bejelentése miatt a német rendőrség szombat este kiürítette a berlini Vilmos császár-emléktemplom körüli téren lévő karácsonyi vásárt, ahol 2016 decemberében terrortámadás történt. A török parlament jóváhagyta az átfogó biztonsági és katonai együttműködésről szóló megállapodást a nemzetközileg elismert líbiai egységkormánnyal. Üzbegisztánban megkezdődtek a parlamenti választások. A szavazók a legfőbb törvényhozó szerv, a kétkamarás Legfelső Gyűlés alsóházának, a Törvényhozó Kamarának 150 tagját választhatják meg 750 jelölt közül. Evo Morales lemondatott bolíviai elnök pártja december 29-én vezetőségi tanácskozást tart Buenos Airesben az előrehozott parlamenti és elnökválasztásokon induló jelöltekről. Magyarázkodni kényszerült hawaii családi nyaralása miatt Scott Morrison ausztrál kormányfő, aki szombaton este meg is szakította utazását, és visszatért Ausztráliába, ahol az elmúlt évtizedek legsúlyosabb bozóttüzei pusztítanak. Észak-Korea védelmi képességeinek növelését vitatta meg a Koreai Munkapárt központi katonai bizottságának kibővített gyűlése Kim Dzsong Un észak-koreai vezető részvételével - közölte a KCNA állami hírügynökség. Tovább tombolt szombaton az Elsa szélvihar Nyugat-Európában, Spanyolországban és Portugáliában nyolc ember halt meg, Franciaországban pedig egy ember eltűnt. Legkevesebb 21-en meghaltak és sokan megsérültek szombaton a kelet-guatemalai Gualán térségében egy távolsági busz és egy kamion ütközésében. Az alig 200 ezer lakosú Szamoa szigetén már 79 ember halt meg kanyaróban a járvány októberi kitörése óta - jelentették be a helyi hatóságok. Elfogták azt a férfit, aki a bajai szennyvízcsatorna-hálózatba engedett bele nagyobb mennyiségű ismeretlen folyadékot - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. Változik a vonatok és a Volán-járatok közlekedési rendje az ünnepi időszakban. A MÁV december 23-án a pénteki, 24-én a szombati, 25-től 28-ig az ünnepnapi, 29-én a vasárnapi rend szerint közlekedteti a vonatokat. Férfi kosárlabda NB I: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Atomerőmű SE 92:76; Szolnoki Olajbányász - PVSK-VEOLIA 100:75; Egis Körmend - DEAC 96:90; Jászberényi KSE - Zalakerámia ZTE KK 65:83 Női kosárlabda NB I: ELTE BEAC Újbuda - PEAC-Pécs 54:69; ZTE Női Kosárlabda Klub - Atomerőmű KSC Szekszárd 56:72; Vasas Akadémia - Uni Győr MÉLY-ÚT 75:74; PINKK-Pécsi 424 - VBW CEKK Cegléd 66:69 Az Uni Győr MÉLY-ÚT női kosárlabdacsapata szombat este szerződést bontott Milos Pavlovic vezetőedzővel. Valter Attila kapta a felnőttek között az év legjobb magyar férfi országúti kerékpárosának járó elismerést a magyar szövetség gáláján.