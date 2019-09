Több száz illegális migráns lépett az Európai Unió területére

Az olaszországi migrációs vészhelyzetet nem Magyarország, hanem a baloldali olasz kormányok és Brüsszel idézte elő - jelentette ki Szijjártó Péter külügyminiszter. A kereszténydemokrata felfogás mást tart értékesnek, mint a liberális, például a kereszténydemokrata megközelítés közösségben: családban, nemzetben gondolkodik - mondta Menczer Tamás. Senkinek nem kell meglepődnie azon, hogy egy magyar ellenzéki politikus ilyet mond - reagált a külgazdasági és külügyminiszter a Momentum elnökének arra a kijelentésére, miszerint extra pénzt fizettetne Magyarországgal, ha az nem fogad be migránsokat. Magyarország és a magyar emberek biztonságának garantálása elsődleges felelősség – mondta Szijjártó Péter külügyminiszter lakossági fórumon, Szegeden. Az ellenzék ma tesz kísérletet egy rendkívüli klímaügyi parlamenti ülés megtartására, amit a kormánypártok kampányfogásként értékelnek és várhatóan távolmaradásukkal akadályozzák azt meg. Elindult a Lázár Ervin Program. Az a fontos, hogy minél több embert meg tudjunk győzni minden nap és minden településen arról, érdemes a Fidesz-KDNP jelöltjeit, polgármesterjelöltjeit támogatni - mondta Hollik István kormányszóvivő Miskolcon, egy választási fórumon. A MÁV állapota és a vonatkésések ellen tiltakozott budapesti sajtótájékoztatón Magyar Zoltán, a Jobbik országgyűlési képviselője. Mindegyik jelölt elképesztően alkalmatlan a főpolgármesteri tisztségre - ezt nyilatkozta Varga-Damm Andrea Híradónknak. Két településen egyetlen polgármesterjelöltet sem jelentettek be a szeptember 9-ei határidőig, Lakhegyen és Balatonszepezden, így ezeken a helyeken elmarad a polgármester-választás. Az olasz kikötők megnyitása a migránsokat szállító hajók előtt, újabb veszélyt idézett elő nemcsak Olaszország, hanem az egész kontinens szempontjából - mondta Bakondi György a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. A Jobbikos országgyűlési képviselő szerint Budapest többet érdemel annál, mint amilyen jelöltek közül kell a lakosságnak választani. A politikus hangsúlyozta: pártjában az sem tisztázott, hogy támogatják vagy sem Karácsony Gergelyt. Palkovics László a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének vezetőivel találkozott. A felek egyetértettek abban, hogy közös cél a felsőoktatás teljesítményének erősítése a magyar gazdaság versenyképességének növelése érdekében. Lazányi Kornélia, az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Karának dékánja szerint a munkáltatóknak nem kell félniük a Z-generációs munkavállalók alkalmazásától. A négy orvos- és egészségtudományi egyetem, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium részvételével megalakul az Egyetemi Klinikák Tanácsa - jelentette be Palkovics László. Családtörténet-kutatási és oktatási programot indít a Hetedíziglen elnevezésű projekt keretében a Magyar Nemzeti Levéltár. Újratárgyalná a kétéves bérmegállapodást a Magyar Szakszervezeti Szövetség - írja a Népszava. A nemzetközi fejlesztési bank központjának Budapestre helyezése jelentős elismerés a magyar gazdaságpolitika számára, kedvező folyamatot jelent és eredményes lesz a részvényeseknek és Magyarországnak is – közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Meghirdette a 14 és 24 év közötti hátrányos helyzetű magyarországi fiatalok számára szóló programját az ENSZ Gyermekalapja. Tisztességes értékelésre van szükség Trócsányi László európai parlamenti meghallgatását követően, és ezt minden más biztosjelölt esetében is garantálni kell - jelentette ki az Európai Néppárt frakcióját vezető Manfred Weber. Meg kell akadályozni az Iszlám Állam terrorszervezet térnyerését Afrikában, ugyanis a vallási közösségek üldözése a társadalmi struktúra szétverését és az elvándorlás fokozódását eredményezi a térségben - jelentette ki Hölvényi György EP-képviselő. Amennyiben egy újabb migrációs válságra kerül sor, Horvátország megvédi határait és szuverenitását, valamint törődik egész Európa biztonságával - jelentette ki Kolinda Grabar-Kitarovic horvát államfő. Szlovéniában idén 9801 migránst tartóztattak fel a hatóságok, ezen belül csak augusztusban 2351 hatásértőt fogtak el, ami havi szinten a legmagasabb szám a 2015-ös és 2016-os migránsválság óta - közölte a szlovén belügyminisztérium. Mintegy 200 illegális bevándorló érkezett Törökországból Kiosz, Kosz és Leszbosz görög szigetekre, illetve további 43 ember érte el a török partoktól Alekszandropolisz kikötővárost. Ismét illegális bevándorlókat vett a fedélzetére a Földközi-tengeren az Ocean Viking: legalább 48 ember szállt át az NGO-hajóra egy túlzsúfolt bárkáról a líbiai partok közelében. Két napon át vonszolta magát a földön egy balesetet szenvedett túrázó az északkelet-ausztráliai vadonban, mielőtt a mentőcsapatok rátaláltak. Húsz párt, négy koalíció és egy független jelölt indul az október 6-i koszovói előrehozott parlamenti választáson - jelentette be a kis, balkáni ország választási bizottsága. VI. Fülöp spanyol király nem kérte fel kormányalakításra Pedro Sánchez ügyvezető miniszterelnököt, az áprilisi választásokon győztes Spanyol Szocialista Munkáspárt főtitkárát, de más jelöltet sem. Spanyolország a választások megismétlésére kényszerül november 10-én - jelentette be Pedro Sánchez szocialista ügyvezető kormányfő. A tunéziai választási bizottság megerősítette, hogy Kaisz Szaíd jogászprofesszor és a korrupciós vádakkal bebörtönzött Nabíl Karui médiamágnás jutott be a tunéziai elnökválasztás második fordulójába. Az Egyesült Államok kész megvédeni saját és szövetségesei érdekeit a Közel-Keleten - jelentette ki Mike Pence amerikai alelnök. Az Egyesült Államok elrugaszkodik a valóságtól, amikor Teheránt teszi felelőssé a szaúd-arábiai olajlétesítmények ellen szombaton elkövetett támadásért - írta Twitter-bejegyzésében Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter. Japánban a nagy hőség miatt egy hét alatt négyezren kerültek kórházba. Erős, 3-as fokozatú hurrikán közeledik a Bermuda-szigetekhez. Kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt nyomoz a rendőrség két szlovák állampolgárral szemben, akinek bezenyei otthonában több mint egy kilogramm metamfetamint találtak. Gumicsónakkal próbált magyar területre jutni a Tiszán át hét migráns Röszke közelében. Embercsempész bűnszervezetet ítéltek el Tatabányán. Lőrincz Tamás aranyérmet nyert a kötöttfogásúak 77 kilogrammos kategóriájában a nur-szultani olimpiai kvalifikációs birkózó-világbajnokságon. Az 57 kilogrammban szereplő Barka Emese könnyed győzelemmel kezdte meg szereplését a nur-szultani olimpiai kvalifikációs birkózó-világbajnokságon és bejutott a nyolcaddöntőbe. Hajmási Éva révén egy ezüstérmet szereztek a magyarok a dél-koreai Cshongdzsuban a kerekesszékes vívó-világbajnokság. A 15. helyen végzett a Péni István, Bajos Gitta kettős az 50 méter puska fekvő vegyescsapat versenyszámban a Bolognában zajló olimpiai kvalifikációs sportlövő Európa-bajnokságon. Három játékosával, Anne Mette Hansennel, Stine Bredal Oftedallal és Kari Brattsettel szerződést hosszabbított 2022-ig a Győri Audi ETO KC - jelentette be Bartha Csaba, a klub elnöke.