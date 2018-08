Több száz halottja van az árvíznek

Indiában már 324 halottja van a Kerala államban pusztító árvíznek és a földcsuszamlásoknak. Az állam néhány tartományában még csak most kezdődnek az áradások, az esős időjárás pedig április végéig is eltarthat.

Helikopterrel mentették a lakosokat az indiai Kerala államban. 223 ezer embert telepítettek ki az esőzések miatt. A hatóságok több mint 1500 közintézményt alakítottak át átmeneti szállássá, köztük iskolákat, sportlétesítményeket, hivatalokat.

Kaptunk ruhákat, élelmiszert és egyéb dolgokat. Kaptunk takarókat is éjszakára a hideg ellen - sorolja az egyik tábor lakója.

A helyi sajtó már az elmúlt 100 év legpusztítóbb áradásáról beszél. A legtöbb áldozatot nem is az árvizek, hanem az erdőirtás miatt egyre gyakoribb földcsuszamlások követelték.

Kezdetben a sárlavinák és földcsuszamlások okozták a legtöbb gondot. Ott volt a legtöbb dolgunk. De most már egyre többször hívnak minket olyan helyekre, amiket teljesen körbezárt a víz, hogy onnan mentsük ki az embereket - mondja egy katonai parancsnok.

Az esős időjárás várhatóan augusztus végéig tart. Az indiai államban idén 37 százalékkal több csapadék esett az esős évszakban, mint a korábbi évek átlaga.

Sok tartományban még csak most kezdődnek a komoly áradások. 7 ilyen tartomány van Kerala államon belül, mindegyik helyen jelen vannak a csapataink. A lakosság evakuálása mellett az orvosi segítségnyújtás is az ő feladatuk. Emellett a károkat, a földcsuszamlások, árvizek pusztítását is ők mérik fel - mondta a katasztrófavédők vezetője.

Az indiai belügyminisztérium statisztikája szerint az idei esős évszaknak már majdnem ezer halottja volt a szubkontinensen. Az áldozatok harmada a keralai árvízben vesztette életét.