Több száz bevándorlót helyeznek át a spanyol hatóságok + videó

A jobboldali Vox közben azt követeli Tossa polgármesterétől, hogy szolidaritás helyett toloncoltassa ki ezt a kétszáz illegálisan Spanyolországba érkezett embert, mert szerintük az egész megye már eddig is túl sok bevándorlót fogadott be.

Tossa de Mar polgármestere kissé aggódik az érkezők miatt, leginkább azért, mert szerinte aránytalanul sok embert visznek hozzájuk, hisz hatezer fő sem lakja Tossát, de kétszáz afrikait telepítenek oda, miközben a szomszédban lévő jóval nagyobb Blanes és Lloret de mar ennek csak a töredékét fogadta be. Szerinte ráadásul a túl sok bevándorló negatív hatással lehet a szállásfoglalásokra is, de hozzátette, hogy egyébként tudja, hogy humanitárius problémáról van szó, de szerinte érdemesebb lett volna novemberre vagy decemberre időzíteni ezt az áthelyezést, mert akkor nem okozna ekkora problémát.

Első körben 337 afrikai állampolgárt hoztak át Madridba az Air Európa egyik gépén. Vannak, akik a fővárosban maradnak, másokat pedig onnan visznek el más régiókba. Ezzel egy időben kiderült, hogy még kétszáz fő áthelyezését hagyták jóvá a magyarok körében is népszerű Costa Brava egyik turistaparadicsomába, Tossa de Marba. Ráadásul úgy bólintottak rá erre, hogy ez az egyik olyan település, ami a legtöbb turistát fogadja a még alig elkezdődött utószezonban is. Úgy tudni, hogy a menekülteket ideiglenesen egy négycsillagos szállodában helyezik el, de hogy meddig maradnak ott és mit fognak csinálni, azt nem tudni.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.