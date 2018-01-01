2018. január 1.,
hétfő, Fruzsina napja

Több száz autó lángolt

Hír TV

2018. január 1., hétfő 07:39, frissítve: hétfő 08:14

Több száz autó égett ki egy liverpooli parkolóházban pusztító tűzben. Az első vizsgálatok szerint a lángok szilveszter este csaptak fel az épületben parkoló autóban, és terjedtek tovább a többi járműre.

A tűzoltók órákig küzdöttek a lángokkal. Több szomszédos házból is ki kellett menekíteni az embereket. Nekik egy befogadóközpontot nyitottak az angliai városban. Szerencsére senki nem sérült meg.

A tűzvész miatt le kellett mondani a parkolóházzal melletti arénába meghirdetett nemzetközi lovas bemutatót Liverpoolban.

 

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tűzLiverpoolparkolóház

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