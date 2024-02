Több román újságíró is tisztelettel számol be Novák Katalin és Varga Judit lemondásáról + videó

Megosztás itt:

A román sajtó zöme száraz beszámolókban tudatta a hírt, hogy Magyarország elnöke és volt igazságügyi minisztere is lemondott pozíciójáról. Több román újságíró viszont kiemelte, a tiszteletbeli lemondás egyszerűen kiveszett a bukaresti politikai életből.

Bogdan Tiberiu Iacob, az inpolitics.ro főszerkesztője véleménycikkében rávilágít arra, hogy Romániában, ahol tragédiák sorozata történik: benzinkutak robbannak fel, kórházak gyulladnak ki, bűnözők szöknek meg a hatóságok szeme láttára, egyszerűen ismeretlen a tiszteletbeli lemondás fogalma. A legtöbb politikus még akkor is görcsösen ragaszkodik a székéhez, ha már bíróság elé állították őket.

Például néhány éve az országban legnagyobb politikai erővel rendelkező, Szociáldemokrata párt volt elnöke, Liviu Dragnea, még akkor is ragaszkodott pozícióihoz, amikor egy jogerős ítélet során felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Sőt, politikai nyomásgyakorlással, sürgősségi kormányrendeletekkel próbálta megúszni a börtönbüntetést, amelyet végül egy másik bírósági ügy során ki is mondtak számára. De szemrebbenés nélkül támadta meg a törvényszéken egy hivatalos szerv, a Diszkriminációellenes Tanács elmarasztalását is az ország államelnöke, Klaus Iohannis, miután az egész társadalmat uszította a magyarok ellen egy politikai nyilatkozatban.

A betonbiztos pozíciókkal rendelkező politikusok egyik legszemléletesebb példája Raed Arafat, akinek a katasztrófavédelem éléről való lemondását már több ízben is kérték. Tragédiák sorozata sem volt elég ehhez. Sőt, újságírói vélemények szerint ezek inkább bebetonozzák jelenlegi pozíciójába, mint, hogy tiszteletbeli lemondásra késztessék.

Ugyanerre a következtetésre jut Cristian Zavastin, a Știrile BZI internetes szájt újságírója is. Szerinte a két magyarországi politikus lemondása példaértékű, és egyfajta pofonként mutatja meg a helyes utat minden olyan romániai politikusnak, aki hibái ellenére foggal-körömmel ragaszkodik pozíciójához.