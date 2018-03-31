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Több palesztin is meghalt van a Gázai övezet határán zajló tüntetésben

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2018. március 31., szombat 07:33, frissítve: szombat 08:05

Legkevesebb 16 palesztin vesztette életét és több százan megsebesültek tegnap a Gáza övezet és Izrael határán zajló palesztin tüntetéseken.

Izraeli források szerint mintegy 30 ezer palesztin vesz részt az enklávé határán folyó tömegdemonstrációkban, amelyet a Gázai övezetben kormányzó Hamász szervezett tiltakozásul Izrael megalapításának 70. évfordulójára. A palesztinok gumiabroncsokat égettek, az izraeli katonák pedig először figyelmeztető lövésekkel, majd éles lövedékekkel próbálták megállítani a határkerítést megközelítőket.

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