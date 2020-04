Több országban is emelkedett a fertőzöttek száma

A mostani koronavírusjárvány-helyzetben a legerősebb fegyver továbbra is az önuralom, és ha az emberek tudnak egymástól elegendő távolságot tartani, akkor ez működik - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban. „Életet mentünk, ha türelmesek vagyunk!" - mondta Áder János köztársasági elnök húsvét nagypéntekén, a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások betartásának fontosságára utalva. 1190-re nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt 11 idős beteg, ezzel 77főre emelkedett az elhunytak száma, 112-en gyógyultan távoztak a kórházból. A Pesti úti idősek otthonában eddig 151 igazolt koronavírus-fertőzött van és 7 elhunyt. A fertőzöttek száma várhatóan magasabb lesz a több mint ötszáz fős idősotthonban, mert a laborvizsgálatok még jelenleg is tartanak - írja a koronavírus.gov.hu. Müller Cecília országos tisztifőorvos közölte: minden koronavírus-fertőzöttet kórházba szállítottak a Pesti úti idősek otthonából. Nagyobb mértékben nőtt a koronavírussal fertőzöttek, valamint a betegség következtében elhunytak száma - mondta az országos tisztifőorvos. A kormány védőeszközökkel segíti a fővárosi önkormányzatot - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. Országszerte korlátozó intézkedéseket vezettek be a polgármesterek húsvétra. Parkok, parkolók, túraútvonalak lezárásáról döntöttek, helyenként korlátozták a településre belépők körét vagy elrendelték bizonyos üzletek és a piacok bezárását. Magyarországon 2-3 héttel később jelent meg a koronavírus, és arányosan kevesebben betegedtek meg - mondta az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós kiemelte: ez annak köszönhető, hogy a magyar kormány a járvány természetének megfelelően hozta meg az óvintézkedéseket. A kormány több héttel előre gondolkodik, és már most előkészítik az egészségügyi ellátórendszert arra, hogy heteken belül akár 30 ezer beteget is képesek legyenek fogadni – mondta Kásler Miklós miniszter a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A kormánypártok hatósági vizsgálatot követelnek annak kiderítésére, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak mint fenntartónak milyen felelőssége van a Pesti úti idősek otthonában kialakult helyzet miatt – közölte Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Pintér Gábor: A fővárosi operatív stáb PR-jelleggel működik – mondta Pintér Gábor, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának tagja a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A családok számára fontos döntést hozott a kormány, miszerint a koronavírus-járvány idején sem nyúlnak a családtámogatásokhoz - mondta Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke. A gazdaságvédelmi akcióterv legfontosabb feladata a munkahelyek megőrzése – hangsúlyozta Bánki Erik, az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának fideszes elnöke a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A kormány hosszú távú intézkedéseket is kidolgozhat a járvány gazdasági hatásainak enyhítésére, ha ezt a veszélyhelyzet kimenetele szükségessé tenné – közölte György László államtitkár. Böröcz László, a Fidesz frakcióvezető-helyettese szerint az ellenzék teljesen hiteltelen, amikor a gazdaságról vagy a munkahelyek megvédéséről van szó, hiszen korábban, kormányon megszorításokkal kezelték a válságot. Tömeg-lélegeztetőgép fejlesztésén dolgoznak az Óbudai Egyetem kutatói – közölte Haidegger Tamás, az Óbudai Egyetem docense a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Minden magyar felelős minden magyarért, ezért a magyar nemzeti közösségeket a határok túloldalán is támogatja a kormány, eszközökkel is - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Az Európai Bizottság engedélyezte a gazdaságvédelmi akciótervben meghirdetett új beruházás-támogatási rendszer elindítását, amelynek keretében legfeljebb 800 ezer euróval támogathatják vállalatok magyarországi beruházásait - közölte Szijjártó Péter. Videokonferenciát tartottak a Türk Tanács tagállamainak vezetői, köztük a megfigyelői státusszal rendelkező Magyarország képviseletében Orbán Viktor miniszterelnök. Álhír, hogy Magyarországon beszüntették a parlamentet - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a CNN-nek adott interjúban. Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma 1 601 984-re nőtt a világon. A Covid-19 nevű betegségben 95 731-en vesztették életüket, a gyógyultak száma 355 066. Ausztriában eddig mintegy 13 ezren fertőződtek meg az új koronavírussal, a megbetegedésnek 296 halálos áldozata van. Ukrajnában egy nap alatt 12 új esettel, 69-re nőtt a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, az igazolt fertőzötteké pedig 311-gyel 2203-ra, ami mind a fertőzöttek, mind a haláldozatok számának tekintetében az eddigi legmagasabb napi növekedés. Kijárási tilalommal törekednek a nyugat-balkáni országok arra, hogy lassítsák a koronavírus-járvány terjedését, közben pedig már a járvány utáni időszak gazdaságélénkítő lépéseiről gondolkodnak. Csehországban a fertőzöttek száma átlépte az ötezret, a járványnak eddig 104 halálos áldozata van. Mától kéthetente kötelezően új koronavírus-teszteknek kell alávetnie magát az idősotthonok és más hasonló intézmények összes alkalmazottjának Csehországban. Olaszországban az elmúlt egy nap alatt 610-zel nőtt a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma, összesen több mint 18 ezren vesztették életüket a járvány következtében. Spanyolországban 605-en veszítették életüket az új típusú koronavírus-fertőzés következtében egy nap alatt, ezzel hetek óta nem látott alacsony szintre csökkent a napi halálozások száma. Franciaországban a regisztrált betegek szám meghaladta a 86 ezret, a koronavírus-járványnak már több mint 12 ezer halálos áldozata van. A koronavírus-járvány kisebb exodust idézett elő Párizsban, ahol a kijárási korlátozások kezdete óta a lakosság száma negyedével, csaknem 600 ezerrel csökkent. Vlagyimir Putyin orosz elnök a járvány miatt bevezetett kijárási korlátozások szigorúbb betartatására utasította a belügyminisztériumot és a nemzeti gárdát. Jelentős, 500 milliárd euró összegű gazdasági mentőcsomagról állapodtak meg az euróövezethez tartozó uniós tagállamok pénzügyminiszterei a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság enyhítésére. Nagy-Britanniában az elmúlt 24 órában 881-gyen vesztették életüket a fertőzés következtében, csaknem 8 ezerre emelkedett a járvány halálos áldozatainak száma. Tovább javult az új koronavírus okozta betegség miatt kezelt Boris Johnson brit miniszterelnök állapota, már nincs az intenzív osztályon - közölte a londoni kormányfői hivatal. Törökországban egy nap alatt 4056-tal nőtt az új típusú koronavírussal diagnosztizáltak száma, több mint 42 ezer fertőzöttet tartanak nyilván, 908 ember vesztette életét a járvány miatt. Mintegy 450 fogoly és börtönőr koronavírus-fertőzöttségét állapították meg Chicago legnagyobb börtönében. Májusra jósolta az amerikai gazdaság újraindítását Steve Mnuchin amerikai pénzügyminiszter. Az emberekhez legközelebbi szenteknek nevezte az új koronavírus-járványban a betegekért életüket is feláldozó orvosokat és papokat Ferenc pápa a teljesen üres Szent Péter-bazilikában bemutatott misén. Oroszország és Szaúd-Arábia megállapodott, hogy egyformán 23 százalékkal, napi 8,5 millió hordóra csökkenti a kőolaj-kitermelést, az OPEC+-országok megállapodását végül váratlanul Mexikó hiúsította meg. Lezárják a Margitszigetet, az Óbudai-szigetet és a Római-partot minden nap reggel 8 és este 10 óra között péntektől hétfőig a koronavírus-járvány miatt - közölte Karácsony Gergely főpolgármester. A Margitsziget lezárása miatt az ünnepi hosszú hétvégén módosul a 26-os, a 34-es és a 106-os autóbusz, valamint a 4-es és 6-os villamos közlekedése a fővárosban - tájékoztatott a BKK. Jogszerűen döntött a koronavírus-fertőzés miatt karanténba helyezett iráni diákok kiutasításáról az idegenrendészeti hatóság a Fővárosi Törvényszék megítélése szerint. Országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. A Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége befejezetté nyilvánította a 2019/20-as hazai bajnoki és kupasorozatokat. A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége befejezetté nyilvánította a 2019/20-as szezon hazai bajnoki és kupasorozatait.