Több ország felfüggesztette a szír menedékkérelmek elbírálását

Nem indultak el tömegek Szíriából Euró­pa, így Magyarország felé, becsléseink szerint egyelőre nem is fognak. Az ­uniós tagállamok azt várják, hogy rendeződni fog a helyzet Szíriában, több ország fel is függesztette a szír menedékkérelmek elbírálását. Abban is bíznak, hogy Szíria biztonságos harmadik országgá válik, és vissza tudják küldeni az embereket – mondta a Magyar Nemzetnek Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) oktatója.

Mint arról beszámoltunk, a szí­riai felkelők alig két hét alatt megdöntötték Bassár el-Aszad szíriai elnök rendszerét. A volt vezető néhány nappal ezelőtt elhagyta az országot, ezzel véget ért az Aszad család 54 éves uralma. A ­2015-ös migrációs válság egyik legfontosabb előzménye a szíriai polgárháború volt, az arab tavasz idején, 2011-ben robbant ki, amikor a szíriai lakosság Bassár el-Aszad rezsimje ellen vonult az utcára, demokratikus reformokat és szabadságot követelve. A kormány fellépése gyorsan polgárháborúvá fajult, a konfliktust pedig a különböző ellenzéki erők, dzsihadista csoportok és kurd milíciák részvétele, valamint külső hatalmak – köztük Oroszország, Irán, az Egyesült Államok és Törökország – proxyháborúja tette rendkívül összetetté. A konfliktus során több mint félmillió ember vesztette életét, és több mint 13 millióan váltak menekültté, legtöbben az Euró­pai Unió tagállamaiba, valamint Törökországba menekültek.

