Hozzátette: nem kizárt, hogy a patrióták szövetsége lehet a harmadik legerősebb frakciója az Európai Parlamentnek. Frank Füredi megjegyezte továbbá azt is, hogy egyes, a Manfred Weber-vezette irányvonallal szembehelyezkedő német képviselők is élénk figyelemmel kísérik az új jobboldali frakció alakulását.

