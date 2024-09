Több nyugati országban is riadalmat keltett a németek bejelentése, miszerint ellenőrzik a határaikon belépőket

Ugyanakkor Marjolein Faber holland menekültügyi és migrációs miniszter üdvözölte Németország intézkedését. A szabadságpárti (PVV) miniszter korábban már utalt rá, hogy a holland határok ellenőrzését is meg kívánják erősíteni. Azt is hozzátette, hogy a kereskedelemre gyakorolt hatást igyekeznek majd minimalizálni.

