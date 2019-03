Több német városban is rendkívüli intézkedések léptek életbe

Augsburg, Kaiserslautern, Chemnitz, Göttingen, Neunkirchen és Rendsburg városának önkormányzata kapott elektronikus úton fenyegetést, amelyet jeleztek a rendőrségnek. A hatóság nagy erőkkel szállt ki mind a hat városban, bombakereső kutyákkal járják az utcákat.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Augsburg vonatkozásában a várost ért erőszakos cselekményről kommunikál a rendőrség, a városházát és környékét is evakuálták, valamint leállították a környék villamosforgalmát is. Az akció jelenleg is folyamatban van – közölte a rendőrség.

Neunkirchenben is több épületet evakuáltak, köztük egy óvodát is, itt is tart még a kutatás az esetleges robbanószerkezet(ek) után.

A göttingeni rendőrség közleménye szerint itt is egy ismeretlen feladótól származó fenyegetés landolt az önkormányzat internetes postafiókjában, amely a városházán lévő robbanószerkezettel riogatott.

Magyar Nemzet