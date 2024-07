Komoly biztonsági intézkedések mellett kezdődött a 2024-es párizsi olimpia. A hatóságoknak a szárazföldön is bőven akadt teendőjük. Néhány órával az olimpia megnyitója előtt ismeretlen elkövetők Párizs szerte több helyszínen is gyújtogattak és megrongálták a síneket. A szabotőrök miatt egyes vonalakon teljesen le kellett állítani a közlekedést.

