Több mint száz embert taposott agyon a tömeg egy hindu vallási rendezvényen

Az őrizetbe vett emberek - négy férfi és két nő - a hitszónok segítői voltak, és részt vettek a tülekedésbe torkolló esemény megszervezésében - közölte a rendőrség. "Amikor a tömegoszlatás történt, ezek az emberek, akik (a rendezvényt) szervezték, elmenekültek a helyszínről" - mondta Szalab Matur, az Uttar Prades-i rendőrség főfelügyelője újságíróknak. A hitszónok ügyvédje azt mondta, hogy ő fogja képviselni azt a hat embert is, akiket letartóztattak. "A rendőrség teszi a dolgát, de azok az emberek, akiket letartóztattak, olyanok, akiknek családtagjai is a tülekedés áldozatai" - mondta az ügyvéd. "Azok, akik valójában a tömegoszlatást okozták, elmenekültek" - tette hozzá.

