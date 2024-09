Több mint száz ember meghalt egy szökési kísérletben egy kongói börtönben

Shabani Lukoo belügyminiszter kedden kora reggel az X-en közzétett nyilatkozatában arról számolt be, hogy tűz ütött ki a börtön adminisztratív épületében, élelmiszerraktáraiban és egy kórházban is. Elmondása szerint mintegy 59-en megsebesültek.

