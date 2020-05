Több mint száz egészséges gyermek született koronavírusos anyáktól egy indiai kórházban

Jövő kedden nyújtja be a kormány a rendkívüli jogrend megszüntetéséről szóló javaslatot - jelentette be Gulyás Gergely. A rendszerváltoztatás óta eltelt harminc év alapján kijelenthető, hogy a 2011-2012-től mostanáig, a koronavírus-válságig tartó időszak minden objektív mutató szerint az ország legsikeresebb szűk évtizede volt - hangsúlyozta Gulyás Gergely. Európai szinten az egyik legsikeresebbnek nevezte a koronavírus-járvány elleni magyarországi védekezést a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A gazdasági intézkedésekkel 221 ezer munkahelyet sikerült megvédeni - emelte ki Gulyás Gergely. Magyarország megakadályozta a koronavírus elszabadulását, így mostantól a munkahelyvédelem a válságkezelés az új feladata - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Több vizsgálat igazolta, hogy a korlátozó intézkedések hatásosak és tömeges koronavírus-fertőzés nem lépett fel Magyarországon - mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. 3641-re nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 3 idős krónikus beteg, ezzel 473 főre emelkedett az elhunytak száma, 1509-en már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1659 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 45%-a , az elhunytak 61%-a, a gyógyultak 46%-a budapesti. Az aktív fertőzöttek harmada, 510 fő igényel kórházi kezelést, közülük 27-en vannak lélegeztetőgépen. Országszerte negyvennégy helyszínen több mint 1200-an adtak vért szerdán - közölte az Országos Vérellátó Szolgálat véradásszervezője az M1-en. Saját kérésére, közös megegyezéssel, május 31-i hatállyal távozik posztjáról Skultéti József, a Pesti úti idősek otthonának vezetője - közölte Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes. Itthon bár rendelet tiltja, Karácsony Gergely főpolgármester az egészségügyi veszélyhelyzetre hivatkozva folytatja a Városháza Gerlóczy utcai szárnyának karantén-hajléktalanszállóvá alakítását – írja a Magyar Nemzet. A főpolgármester nem veszi figyelembe, hogy a szálló építése ellen egy hét alatt 4500 aláírás gyűlt össze, de még engedélyeket sem kértek az építkezéshez. Az Állami Számvevőszék felfüggesztette a Demokratikus Koalíció költségvetési támogatását mindaddig, amíg a párt helyre nem állítja törvényes gazdálkodását és azt dokumentumokkal nem igazolja - jelentette be a számvevőszék főtitkára. Lemondásra szólította fel Varga-Damm Andreát a Jobbik elnöksége. Az indoklás szerint bizalmi válság alakult ki vele szemben azután, hogy javaslatára a képviselőcsoport megszavazta az állami megfigyelőrendszerről szóló salátatörvényt. Nem mond le parlamenti alelnöki tisztségéről Sneider Tamás; a Jobbik politikusa ezt közösségi oldalán jelentette be. Közölte: munkáját minőségi kritikával nem illették. Cáfolta a Szegedi Tudományegyetem a lélegeztetőgépekkel kapcsolatos balliberális állításokat. Az intézmény közleményében azt írja, az ITM támogatásával megvalósított eszközbeszerzés maradéktalanul megfelel az Egészségügyi Világszervezet ajánlásának. Az egész magyar társadalom győzelme, hogy az első csatát megnyertük, alacsonyan tudtuk tartani a koronavírus-fertőzött betegek számát - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Budapesti Szent Ferenc Kórház felújított szárnyának átadásán. A Költségvetési Tanács megítélése szerint a magyar gazdaság erős fundamentumai és a már bejelentett gazdaságpolitikai intézkedések biztosíthatják, hogy Magyarország gazdasági felzárkózása folytatódjon. A Gazdaságvédelmi akcióterv, a gazdaságvédelmi intézkedések eddig közel egymillió emberről gondoskodtak, vagy védték meg a munkahelyét - jelentette ki az innovációs és technológiai miniszter. Magyarországon a koronavírus-járvány hatására az európai uniós átlagnál kisebb mértékben esett vissza a járműipar teljesítménye márciusban - mondta György László, az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. A Magyar Falu Program idei pályázati forrásaiból újabb jelentős beruházások segíthetik a vidék népességmegtartó erejének növelését - jelentette ki Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Példaértékűnek nevezte a szolnoki szociális intézmény otthonaiban lakók és dolgozók közötti együttműködést és összhangot Herczegh Anita, Áder János köztársasági elnök felesége Szolnokon. Csütörtök reggel 6 órától valamennyi, a veszélyhelyzetet megelőzően működtetett átkelő megnyílt a román-magyar határon - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. Megkezdődnek a tárgyalások a magyar-szlovén határ megnyitásáról - közölte Szijjártó Péter a Facebook-oldalán. A magyarok békeidőben, veszélyhelyzetben, katasztrófák és világjárványok idején is számíthatnak a katonákra, akik életük árán is megvédik őket - hangsúlyozta Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. A kormány felszámolja a tranzitzónákat, csak az ország határain kívül, külképviseleteken lehet menekültügyi kérelmet benyújtani - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Péntektől beléphetnek az Osztrák Köztársaság területéről Magyarországra azok az osztrák állampolgárok, akik négy napnál nem régebbi okirattal igazolni tudják, hogy szervezetükben aktuálisan nincs jelen a Sars-CoV-2 koronavírus. A világban 4 999 981-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 328 169, a gyógyultaké pedig 1 899 350 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Ukrajnában ismét felszökött a koronavírus-fertőzöttek napi száma, csaknem kétszer annyi új beteget regisztráltak, mint ahány gyógyultat. Horvátország még nem hirdeti ki hivatalosan a koronavírus-járvány végét, ez egy új fertőző betegség, és számos kihívással kell még szembenézni - mondta Vili Beros egészségügy-miniszter. Olaszországi vakációzásra szólította fel az olaszokat Giuseppe Conte kormányfő a járványkorlátozások enyhítése után eltelt első négy napot értékelő beszédében a római parlamentben. Végleges nagy-britanniai letelepedési jogosultságot kapnak azoknak a külföldi munkavállalóknak a hozzátartozói, akik a brit állami egészségügyi szolgálat intézményeiben dolgoztak és az új koronavírus okozta betegségben haltak meg. Oroszországban az elmúlt nap alatt 127-tel 3099-re nőtt a Covid-19-járvány halálos áldozatainak száma. Lélegeztetőgépeket szállító amerikai katonai repülőgép érkezett egy németországi bázisról Moszkva vnukovói repterére. Tízezer egészségügyi dolgozót fertőzhetett meg Iránban a koronavírus - adta hírül a félhivatalos ILNA hírügynökség. Az Egyesült Államokban már 94 ezer fölé emelkedett az új típusú koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, és több mint másfélmillió fertőzöttet tartanak számon. Hatan megsebesültek egy késeléses támadás során az alsó-ausztriai Baden bei Wien településen. A feltételezett elkövetőt elfogták. Ismét a Liga pártot vezető Matteo Salvini mentelmi jogának megvonását tartalmazó előterjesztésről dönt a római felsőház mentelmi bizottsága az Open Arms spanyol civilhajóval tavaly nyáron érkezett migránscsoport kikötésének megakadályozása miatt. Komoly tűz ütött ki a hollandiai Dodewaard melletti leszerelt atomerőműben. A mentőszolgálat szóvivője szerint radioaktív sugárzás kibocsátásnak kockázata nem áll fenn, a lángokat sikerült megfékezni. Kilenc, magát szírnek valló migránst és egy feltételezett ukrán embercsempészt fogtak el a rendőrök Baranya megyében a horvát határ közelében. Szájmaszkot és napszemüveget viselő férfi próbált meg kirabolni egy szegedi postát. Egy fegyvernek látszó tárggyal pénzt követelt, majd miután nem kapott, távozott - senki sem sérült meg, a rendőrök keresik az elkövetőt. Kutya támadt egy nőre és két gyerekre Csepelen, a rendőrök lövésekkel fékezték meg az állatot. A pitbull elszaladt és jelenleg is keresik. A kutyatámadásban egy 12 éves kislány súlyos sérüléseket szenvedett. A világbajnok Bátori Bence és Bedő Krisztián mellett két szerb olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázóval erősítette meg keretét az A-Híd VasasPlaket csapata. Bernd Storck lett a szlovák élvonalban szereplő DAC 1904 labdarúgócsapatának vezetőedzője. Chris Bodó kanadai születésű, magyar válogatott csatár az UTE jégkorongcsapatában folytatja pályafutását. A Szent István SE és a Nemzeti Kézilabda Akadémia stratégiai együttműködést kötött, melynek értelmében a következő bajnoki idényben a női kézilabda NB I-ben Szent István SE-NEKA néven indítanak csapatot. A tervezettnél egy évvel később, 2021. december 13. és 18. között rendezi meg a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség a soron következő rövidpályás úszó-világbajnokságot.