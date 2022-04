Több mint negyven éve a legmagasabb infláció alakult ki márciusban Németországban

Megosztás itt:

A márciusi német infláció ezzel elérte a német egyesülés utáni csúcsát. Az újraegyesülés előtt pedig, az egykori Német Szövetségi Köztársaságban legutóbb 1981 őszén volt az infláció hasonlóan magas, amikor az Irak és Irán között kirobbant fegyveres konfliktus, az első Öböl-háború miatt jelentős mértékben megemelkedtek a világpiaci olajárak.

A fogyasztói árindex emelkedését az alapanyagkínálatban kialakult szűk keresztmetszetekre, és ennek következtében a termelői árak nagymértékű emelkedésre vezeti vissza a Destatis.

A legnagyobb mértékben az energiaárak emelkedtek a mostani válsághelyzetben, de más áruk és szolgáltatások terén is jelentős áremelkedés következett be. "A koronavírus-járvány mellett az ukrajnai háború is nagy hatással volt a németországi inflációra, különösen a fűtőolaj, az üzemanyagok és a földgáz, valamint az egyes élelmiszerek terén" - mondta Dr. Georg Thiel, a Destatis elnöke.

Az árucikkek árai összességében 12,3 százalékkal emelkedtek 2021 márciusától 2022 márciusáig. Az energiatermékek árai kiugró mértékben emelkedtek: 2022 márciusában 39,5 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest. Februárban 22,5 százalék volt az éves növekedés. Ezen belül a fűtőolaj ára 144,0 százalékkal több, mint kétszeresére emelkedett éves bázison. Az üzemanyagok ára 47,4 százalékkal, a földgáz ára 41,8 százalékkal nőtt.

Az egyéb energiatermékek áremelkedése is jelentősen meghaladta az általános inflációt; például a szilárd tüzelőanyagok ára 19,3 százalékkal ment feljebb, a villamosenergia ára pedig 17,7 százalékkal lett magasabb. Az energiatermékek áremelkedését a válság hatásain kívül még az év eleji tonnánkénti 25 euróról 30 euróra megemelt szándioxid-adó is befolyásolta.

Energiaárak nélkül márciusban 3,6 százalék volt a németországi infláció. Az élelmiszerek árai 2022 márciusában 6,2%-kal emelkedtek az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb mértékben a zsírok és olajok ára emelkedett, 17,2 százalékkal éves bázison. Ezen belül a napraforgóolaj, a repceolaj és más növényi olajok 30,0 százalékkal lettek drágábbak. A friss zöldségekért 14,8 százalékkal kellett többet fizetni mint egy évvel korábban.

Az energia és az élelmiszerek nélkül az inflációs ráta 3,4 százalék volt márciusban Németországban. Márciusban havi bázison 2,5 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Németországban - szintén a várakozásokkal megegyező mértékben - a februári 0,9 százalékos havi áremelkedés után.

A havi áremelkedés motorja is az energiaárak 16,4 százalékos emelkedése volt. A legnagyobb mértékben, 69,7 százalékkal a fűtőolaj ára ment fel a februárihoz képest márciusban, míg az üzemanyagok ára 22,9 százalékkal emelkedett. A földgáz ára 4,7 százalékkal, a villamosenergia ára pedig 4,2 százalékkal ment fel márciusban az előző havihoz képest.

MTI