Több mint egy évtized után hazatérhetett egy izraeli katona holtteste

Goldin holttestét az október közepén megkötött tűzszüneti megállapodás nyomán adták át vasárnap kora délután a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek, majd szállították azonosításra a Tel-Aviv Abu Kabír negyedében fekvő igazságügyi orvosszakértői intézetbe, ahol azonosították.

Az október közepén megkötött tűzszünet létrejöttekor a Hamász 20, még életben lévő túszt tartott fogva és 28 holttestet nem adott még vissza, köztük Goldinét sem. A megállapodás értelmében 72 órán belül köteles lett volna mindannyiukat visszajuttatni Izraelbe.

A méltó temetésre hazaszállított, 23 évesen elesett Goldin koporsóját mintegy kétszáz ember fogadta izraeli zászlókkal és sárga lobogókkal az övezet határán fekvő Gama-csomópontnál, hogy tiszteletadással köszöntsék az előttük elhaladó konvojt.

Az elmúlt években Hadar Goldin családja országos kampányokat indított holtteste hazajuttatásáért, demonstrációkat szerveztek, hogy felhívják a figyelmet ügyükre, az izraeli hagyomány betartására, miszerint katonákat nem hagynak hátra.

Holttestét már szombaton megtalálták, de átadása csúszott, mert a Hamász megpróbálta cserébe összekötni, feltételül szabni mintegy kétszáz, állítólag a rafahi alagutakban rekedt terrorista szabad elvonulását. Az elmúlt hetekben a Hamász többször megpróbálta elérni elengedésüket, de eddig minden javaslatuk kudarcot vallott.

"Nem lesz semmilyen alku ezekkel a terroristákkal. Vagy megsemmisítjük őket, vagy megadják magukat, és fehérneműben kihallgatásra kerülnek a Teiman-bázisra"

- jelentette ki Éjal Zamír vezérkari főnök a csütörtöki kabinetülésen.

Hadar Goldin átadása után Izraelben még négy holttest átadását várják a Hamásztól.