Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 09. Vasárnap Tivadar napja
Jelenleg a TV-ben:

Csörte

Következik:

Bayer show 21:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Több mint egy évtized után hazatérhetett egy izraeli katona holtteste

2025. november 09., vasárnap 19:12 | MTI
átadás földi maradványok Hamász Izrael

A Hamász iszlamista terrorszervezet átadta a 2014. augusztus elsején, a Gázai övezetben vívott háborúban elesett Hadar Goldin katona földi maradványait Izraelnek - jelentette be az izraeli miniszterelnöki hivatal vasárnap.

  • Több mint egy évtized után hazatérhetett egy izraeli katona holtteste

Goldin holttestét az október közepén megkötött tűzszüneti megállapodás nyomán adták át vasárnap kora délután a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek, majd szállították azonosításra a Tel-Aviv Abu Kabír negyedében fekvő igazságügyi orvosszakértői intézetbe, ahol azonosították.

Az október közepén megkötött tűzszünet létrejöttekor a Hamász 20, még életben lévő túszt tartott fogva és 28 holttestet nem adott még vissza, köztük Goldinét sem. A megállapodás értelmében 72 órán belül köteles lett volna mindannyiukat visszajuttatni Izraelbe.

A méltó temetésre hazaszállított, 23 évesen elesett Goldin koporsóját mintegy kétszáz ember fogadta izraeli zászlókkal és sárga lobogókkal az övezet határán fekvő Gama-csomópontnál, hogy tiszteletadással köszöntsék az előttük elhaladó konvojt.

Az elmúlt években Hadar Goldin családja országos kampányokat indított holtteste hazajuttatásáért, demonstrációkat szerveztek, hogy felhívják a figyelmet ügyükre, az izraeli hagyomány betartására, miszerint katonákat nem hagynak hátra.

Holttestét már szombaton megtalálták, de átadása csúszott, mert a Hamász megpróbálta cserébe összekötni, feltételül szabni mintegy kétszáz, állítólag a rafahi alagutakban rekedt terrorista szabad elvonulását. Az elmúlt hetekben a Hamász többször megpróbálta elérni elengedésüket, de eddig minden javaslatuk kudarcot vallott.

"Nem lesz semmilyen alku ezekkel a terroristákkal. Vagy megsemmisítjük őket, vagy megadják magukat, és fehérneműben kihallgatásra kerülnek a Teiman-bázisra"

- jelentette ki Éjal Zamír vezérkari főnök a csütörtöki kabinetülésen.

Hadar Goldin átadása után Izraelben még négy holttest átadását várják a Hamásztól.

 
 

További híreink

Itt vannak a részletek a nyugdíj-kiegészítésről – több tízezer forintról van szó

Meglepetés a Fehér Házban – Így mutatta meg Donald Trump, hol van Orbán Viktor helye + videó

A Lidl új terméke percek alatt csodát tesz a bőrrel, ráadásul potom pénzért!

Kiábrándító, amit Magyar Péter művel, már a saját hívei is menekülnek

2 csillagjegy élete még Újév előtt fordulóponthoz érkezik

Magyar Péter ezt a balliberális lapot tekinti a Tisza házi sajtójának

Tragikus nap Tenerife partjain

PL: Manchester City–Liverpool FC

Terrortámadás Washingtonnál: fehér port tartalmazó csomaggal támadták meg az amerikai elnöki repülőtéren dolgozókat

További híreink

Terrortámadás Washingtonnál: fehér port tartalmazó csomaggal támadták meg az amerikai elnöki repülőtéren dolgozókat

Évi 3 milliárd már nem elég – Mutatjuk, mennyit ér valójában Szoboszlai Dominik

Orbán Viktor: Kimaradt jelenetek + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Nemcsak a Tisza Világot letöltők személyes adatai szivároghattak ki az internetre + videó
2
Lavrov üzent az Egyesült Államoknak és a „háborús” tömbnek
3
Meglepetés a Fehér Házban – Így mutatta meg Donald Trump, hol van Orbán Viktor helye + videó
4
Rendívüli Kormányinfó – A levegőből jelentette be Orbán Viktor a történelmi Trump-alku részleteit + videó
5
Felvértezve mehet Orbán Viktor Brüsszelbe + videó
6
Magyar Péter embere arra utalt, hogy az ukránok megtámadhatják hazánkat + videó
7
Orbán Viktor: Kimaradt jelenetek + videó
8
Orbán Balázs: Ukrajna elnöke láthatóan még mindig nem érti
9
Droghálózatot számoltak fel a rendőrök idehaza
10
Tragikus nap Tenerife partjain

Legfrissebb híreink

Norris Brazíliában közelebb került a világbajnoki címhez

Norris Brazíliában közelebb került a világbajnoki címhez

 Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Brazil Nagydíjat vasárnap Sao Paulóban, ezzel a sikerrel tovább növelte az előnyét a világbajnoki pontverseny élén csapattársával, az ötödikként célba érő Oscar Piastrival szemben.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Tragikus nap Tenerife partjain

Tragikus nap Tenerife partjain

 Óriáshullámok ragadtak magukkal több embert a Spanyolországhoz tartozó Tenerife szigetén, hárman életüket vesztették és 15-en megsérültek - közölték vasárnap a helyi hatóságok.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!