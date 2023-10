Több mint 700-ra emelkedett az izraeli halálos áldozatok száma

Megosztás itt:

Több mint 130 civilt és izraeli katonát továbbra is túszként tartanak fogva Gázában - tudatta a Haárec című izraeli újság.

Az izraeli hadsereg szóvivője azt közölte, a fegyveres erők válaszul támadást intéztek a Hamászhoz köthető gázai létesítmények ellen. Elmondta, a harcok jelenleg is mintegy nyolc, Gáza környéki területen zajlanak. Harcokat jelentettek a többi között a Gázai övezetnél lévő Beri kibuc közeléből, amely alatt az izraeli hadsereg feltételezése szerint az övezetbe vezető alagút húzódhat.

Az izraeli katonák összecsaptak palesztin fegyveresekkel a Gázától mintegy öt kilométerre lévő Kfar Aza kibucnál is, valamint palesztinokat láttak Nirim kibuc kerítésénél is.

Gázai egészségügyi források szerint

az övezetben már több mint 400 halálos áldozata van az izraeli ellentámadásnak. A halottak között 20 gyerek van, illetve 200 sebesültről is tudni.

Az ENSZ palesztin menekülteket segélyező közel-keleti hivatala (UNRWA) azt közölte, támadás érte az egyik iskoláját is. Az épületben mintegy 220 ember keresett menedéket, áldozatokról egyelőre nem tudni.

Az izraeli hadsereg mindeközben az X közösségi portálon azzal vádolta meg a palesztin fegyvereseket, hogy

élő pajzsnak használja a civil lakosságot a Gázai övezetben, és "terrorista infrastruktúrát" telepítenek civil létesítmények közé.

Az X-en közzétett üzenetben az izraeli haderő háborús bűncselekményekkel vádolja a Hamászt, és azt írják, hogy a palesztin fegyveresek a civilek szándékos meggyilkolása mellett, holttesteket csonkítanak és gyaláznak meg és civileket hurcolnak el és tartanak fogva túszként.

A szombaton indított támadásban az Iszlám Dzsihád is részt vett. Mindkét szervezetet számos ország terrorszervezetként tartja számon. Izrael vasárnap hivatalosan is hadiállapotot jelentett be és zöld jelzést adott "a jelentősebb katonai műveletnek"