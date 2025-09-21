Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 21. Vasárnap Máté, Mirella napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar ráadás

Következik:

Célpont 18:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Több mint 70 járatot törölt a brüsszeli nemzetközi repülőtér vasárnap

2025. szeptember 21., vasárnap 17:41 | MTI

Ez idáig 45 induló és 30 érkező járatot törölt vasárnap a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér egy, az informatikai rendszereit ért kibertámadást követen, további járattörlésekre, késésekre és hosszú várakozásra kell számítani - közölte a brüsszeli légikikötő tájékoztatását ismertetve a Le Soir című, francia nyelvű belga napilap internetes oldalán vasárnap.

  • Több mint 70 járatot törölt a brüsszeli nemzetközi repülőtér vasárnap

Több európai repülőtéren is késésekkel kell számolniuk az utasoknak vasárnap, miután szombaton kibertámadás érte a beszállítási rendszerek szolgáltatóját. Az Eurocontrol légiforgalmi irányító szervezet tájékoztatása szerint a brüsszeli mellett a berlini, a dublini és londoni repülőterek is informatikai problémák miatt kialakult utasforgalmi zavarokról számoltak be.

A kibertámadást követően szombaton legalább 10 járatot töröltek a brüsszeli repülőtéren, 17 másik pedig több mint egy órás késéssel indult, hosszú sorok alakultak ki a bejelentkezésnél.

Ihsane Chioua Lekhli, a zaventemi repülőtér szóvivője vasárnapi tájékoztatása szerint az eredetileg indítani tervezett 257 járatból 45-öt töröltek vasárnap, a légikikötő továbbá közel 30 érkező járat törléséről is döntött. Ezek közül legalább 18 a Brussels Airlines belga légicég járatait érinti. A repülőtér honlapja szerint budapesti járatok nem érintettek.

Elmondta, a legtöbb utasfelvétel papíralapú utaslisták ellenőrzése mellett történik, ami jelentősen hosszabbítja a várakozási időt. Sorban állás és késés várható. Közölte: további járattörlések fordulhatnak elő, amelyek minden bizonnyal következményekkel járnak a később induló és érkező repülőgépekre nézve. Hat járatot más közeli repülőterekre irányítottak át - jegyezte meg. Hozzátette: még nem világos, hogy meddig áll fenn a kialakult helyzet, de a repülőtér igyekszik a lehető leggyorsabban megoldani a problémát.

A brüsszeli repülőtér azt tanácsolja az utasoknak, hogy ellenőrizzék járatuk indulásának állapotát, és csak akkor menjenek a repülőtérre, ha utazásukat megerősítették. Akinek a járata indul, időben érkezzen meg a reptérre: két órával kiírt indulásuk előtt a schengeni járatok esetében, és három órával korábban a nem schengeni járatok esetében.

Hétfőn további járattörlések lehetségesek - tette hozzá a szóvivő a napilap tájékoztatása szerint.

 

Forrás: MTI

Fotó: bing.com

További híreink

Kiderült a nagy titok, Dolly elárulta, miért oszlott fel a Hungária

Elszabadult a pokol, botokkal lincselnének egy beteg embert: ez a Magyar Péter-féle Tisza Párt igazi arca?

Élete egyik legkülönlegesebb élményét élte át Marsi Anikó a DPK gyűlésén

Így változott az Azeri Nagydíj rajtsorrendje a büntetés után

Böde Dániel sem bírt csendben maradni, kitálalt Kubatov Gábor és Bognár György balhéjáról

Lengyel Tamás borította a bilit, leleplezte Magyar Pétert, Hernádi Judit is képbe került

Menczer Tamás odaszólt a ,,független" sajtónak + videó

Vasárnapi sportműsor: Arsenal–Man. City, Lazio–Roma, Azeri Nagydíj

12 ezer ember örömujjongása a Columbia Egyetem magyar professzorának szavai nyomán

További híreink

12 ezer ember örömujjongása a Columbia Egyetem magyar professzorának szavai nyomán

Lövöldözés, gyújtogatás, késelés: a svédek megelégelték a kormányuk tehetetlenségét + videó

Ember Márk vezetésével állótapssal ünnepelte a közönség a musicalszínházként újjászületett Erkelt

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Lövöldözés, gyújtogatás, késelés: a svédek megelégelték a kormányuk tehetetlenségét + videó
2
12 ezer ember örömujjongása a Columbia Egyetem magyar professzorának szavai nyomán
3
Magyarországot vette célba az Antifa
4
Újabb fotó: Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel jelenhetett meg gyerekek előtt
5
Ember Márk vezetésével állótapssal ünnepelte a közönség a musicalszínházként újjászületett Erkelt
6
Korszakváltás kapujában? Orbán Viktor megmutatta, mi vár ránk a következő 10 évben + videó
7
Menczer Tamás odaszólt a ,,független" sajtónak + videó
8
Óriási tömeg előtt vesznek végső búcsút Charlie Kirktől
9
A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint a Tisza Párt folyamatosan generálja az agressziót + videó
10
Kruchina Károly: Magyar Péterrel szemben Varga Juditnak van esélye, hogy miniszterelnök legyen + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Meloni szerint a baloldali gyűlölethullám nem ért véget Charlie Kirk halálával

Meloni szerint a baloldali gyűlölethullám nem ért véget Charlie Kirk halálával

 A globális baloldal részéről nem ért véget a gyűlölethullám Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista meggyilkolásával - hangoztatta Giorgia Meloni olasz miniszterelnök pártja ifjúsági tagozata nagygyűlésén Rómában vasárnap. Ezzel egy időben Matteo Salvini az európai jobboldalt közös megmozdulásra szólította Pontida mezejéről.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!