Több mint 69 millió a fertőzöttek és 1,58 millió a halálos áldozatok száma a világon

Megszületett a megállapodás az Európai Unió következő többéves költségvetéséről és a koronavírus utáni helyreállítási alapról a tagállami vezetők brüsszeli csúcstalálkozóján - jelentette be Charles Michel, az Európai Tanács elnöke. Győzött a józan ész - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi média oldalára feltöltött videóban. Megvédtük az európai alkotmányt, elhárítottuk azt a veszélyt, hogy költségvetési eszközökkel rákényszerítsenek a magyarokra olyan döntéseket, amelyeket nem akarunk meghozni, nem akarunk elfogadni - közölte a kormányfő. Megvédtük a magyarok pénzét is, ami a következő évek gazdasági fejlődésénél jól jön majd - mondta Orbán Viktor. Magyarországnak és Lengyelországnak sikerült semlegesítenie egy politikai zsarolóeszközt, diadalmaskodott a józan ész - mondta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár Magyarország élőben című műsorunkban. A megállapodás nemcsak pénzügyi kérdésekről szól, hanem a magyar gyerekek jelenéről és jövőjéről, valamint arról, hogy „tudunk-e szabadon élni magyarként Európában” - hangsúlyozta Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. A legfontosabb, hogy a vírus terjedése lassítható legyen, ennek érdekében tartják fenn a kijárási korlátozást szilveszterkor, és idén betiltják a tűzijátékok árusítását is - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely közölte: a kormány elkötelezett abban, hogy a lehető leggyorsabban, szervezetten, állami programban biztosítsa a koronavírus elleni oltást, amely önkéntes és ingyenes lesz. 5415 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 265 003 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 171 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 6451 főre emelkedett. Az Idősek Tanácsa tapasztalatai alapján, valamint a karácsonyi időszakra tekintettel az idősek vásárlási sávjának felfüggesztését javasolja Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. A hanuka a járvány miatti korlátok között is a szabadság és a fény ünnepe marad - mondta Áder János köztársasági elnök. Tizennyolc milliárd forintnyi beruházásról és 1700 munkahely megvédéséről írt alá megállapodást négy magyarországi vállalkozással Varga Mihály pénzügyminiszter. A járványhelyzetben meghosszabbítja a kormány a munkahelyek megtartását szolgáló programot, így decemberre és a januárra is jár az ágazati bértámogatás a munkáltatóknak - közölte Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Csökkent a szegénység és a társadalmi kirekesztődés a magyarországi roma közösségben az elmúlt hét évben - jelentette ki Pintér Sándor belügyminiszter az Országgyűlés nemzetiségek bizottságának meghallgatásán. Magyarország elkötelezett a gazdaság zöld átállása mellett, nincs szó vétóról az európai klímavédelmi célok elérése kapcsán - mondta Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkára. Hat gigawatt naperőmű kapacitást szeretne elérni Magyarország 2030-ra az ipari és a háztartási szektorokban együttvéve - közölte Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Megszületett a megállapodás az Európai Unió következő többéves költségvetéséről és a koronavírus utáni helyreállítási alapról a tagállami vezetők brüsszeli csúcstalálkozóján - jelentette be Charles Michel, az Európai Tanács elnöke. Győzött a józan ész - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi média oldalára feltöltött videóban. Megvédtük az európai alkotmányt, elhárítottuk azt a veszélyt, hogy költségvetési eszközökkel rákényszerítsenek a magyarokra olyan döntéseket, amelyeket nem akarunk meghozni, nem akarunk elfogadni - közölte a kormányfő. Megvédtük a magyarok pénzét is, ami a következő évek gazdasági fejlődésénél jól jön majd - mondta Orbán Viktor. Európának szüksége van a gazdasági helyreállítási alap végrehajtására, ugyanakkor szüksége van a jogi biztonságra is, amelynek garantálásához el kell kerülni az önhatalmú és politikailag motivált döntéseket - közölte Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő. Európa halad előre, a jóváhagyott hosszútávú költségvetési keret és pénzügyi segélycsomag a gazdaságok felépülését szolgálják - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint komoly esély van arra, hogy megállapodás nélkül zárulnak az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kapcsolatrendszerének feltételeiről folyó tárgyalások. Az Európai Bizottság célzott vészhelyzeti intézkedéscsomagot terjesztett elő arra az esetre, ha nem születik kereskedelmi megállapodás az Európai Unióból idén kilépett Egyesült Királysággal. Az Európai Unió újabb fél évvel meghosszabbította az Oroszországgal szemben bevezetett gazdasági szankciókat, mivel nem történt előrelépés a minszki megállapodások végrehajtásában. Az uniós tagállamok állam-, illetve kormányfők újabb szankciók bevezetésének lehetőségéről egyeztek meg Törökországgal szemben, valamint a koronavírus-járvány elleni védekezés szorosabb összehangolásának fontosságát hangsúlyozták. A parlamenti többség kialakításáról és a közös kormányzásról kezd tárgyalásokat szombaton Romániában a Nemzeti Liberális Párt, az USR-PLUS és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. A Romániai Magyar Demokrata Szövetséget az arányosság és biztonság elvét akarja érvényesíteni a Nemzeti Liberális Párttal és az USR-PLUS szövetséggel folytatandó koalíciós tárgyalásokon - mondta Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Több mint 68,9 millió a koronavírus-fertőzöttek és 1,569 millió a halálos áldozatok száma a világon. A szlovén kormány egyelőre nem enyhít a koronavírus-járvány megfékezésére hozott szigorú intézkedéseken, így marad a másfél hónapja tartó zárlat. Csak a védőoltások regisztrálása és használata után térhet vissza az élet a normális kerékvágásba - figyelmeztetett a szerb egészségügyi miniszter, hozzátéve, hogy minderre jövő tavasznál vagy a nyár elejénél hamarabb biztosan nem kerül sor. Németországban csupán részsikereket hoztak a koronavírus-járvány második hullámának feltartóztatására tett intézkedések , ezért elkerülhetetlenek az újabb szigorítások - mondta Jens Spahn szövetségi egészségügyi miniszter. Törökországban eddig csaknem 1,75 millió fertőzöttet regisztráltak - közölte az ankarai egészségügyi minisztérium. Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési Hivatal szakértői bizottsága a Pfizer és a BioNTech vállalatok koronavírus elleni oltóanyagának vészhelyzeti engedélyeztetését javasolta az Egyesült Államokban. Lemondott az albán belügyminiszter azzal a botránnyal összefüggésben, hogy keddre virradóra a rendvédelmi szervek agyonlőttek egy 25 éves férfit, aki megszegte a koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási tilalmat. Politikusok és marokkói származású izraeli zsidók százezrei köszöntötték Izraelben a kapcsolatok újbóli normalizálást Marokkóval - jelentette a helyi média. Legalább öt biciklista vesztette életét és hárman megsérültek egy balesetben a Nevada állambeli Las Vegas térségében - közölte a helyi rendőrség. Csempészcigarettával bukott le egy szocialista politikus az ukrán határon. Az MSZP volt országgyűlési képviselője Legény Zsolt diplomata útlevelet mutatott fel, azonban az autóján nem volt diplomata rendszám, ez szúrt szemet a határőröknek. Ismét bíróság elé áll a Demokratikus Koalíció korábbi politikusa, Kőrös Gusztáv - számolt be a Magyar Nemzet. Most csalás miatt kell felelnie, a vád szerint ugyanis bandájával átvert egy bérgyilkost kereső budapesti ügyvédnőt még 2017-ben. Bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt vádat emelt Szegedi Csanád volt jobbikos európai parlamenti képviselő és hét társa ellen a Központi Nyomozó Főügyészség. Egy munkásokat szállító autóbusz oldalára borult a 62-es főúton Dunaújváros és Perkáta között, a balesetben tizenöten megsérültek - közölte Sebestyén Mária, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Elkészült az ötvenedik új IC+kocsi a MÁV-Start Zrt. szolnoki Járműjavítójában - jelentette be a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója. Jégkorong Erste Liga: Gyergyói Hoki Klub - DEAC 4:2; Corona Brasov Wolves - MAC HKB Újbuda 4:2 Osztrák jégkorongliga: EC VSV (osztrák)-Hydro Fehérvár AV19 2:5 Női kosárlabda NB I: PEAC-Pécs - VBW CEKK Cegléd 68:58 A magyar válogatott a 40. helyen zárja a 2020-as évet a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség legfrissebb világranglistáján, amelyen az egy év alatt legtöbbet javult együttesként van feltüntetve.