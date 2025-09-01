Több mint 600 halálos áldozata lehet az afganisztáni földrengésnek

Megosztás itt:

A földrengés után a hatóságok arról számoltak be, hogy egész falvak dőltek romba, számos ház teljesen a földdel vált egyenlővé.

A helyi lakosok beszámolói szerint a földcsuszamlások elvágták az epicentrum környékén fekvő településeket, ami jelentősen nehezíti a mentési munkálatokat. A keskeny, hegyi utak egy része járhatatlanná vált, emiatt a segítség eljuttatása is komoly kihívást jelent, írta a BBC.

A közösségi médiában közzétett közleményében a tálib kormány elismerte, hogy „emberéletekben és anyagi javakban súlyos veszteségek” keletkeztek több keleti tartományban.

„A helyi tisztviselők és lakosok jelenleg is a mentési munkákon dolgoznak, központi és szomszédos tartományokból érkező csapatok is úton vannak” – áll a nyilatkozatban.

Sérültek százai

Az egészségügyi minisztérium első adatai szerint csak Laghman és Nangarhar tartományokban 330 sérültet jelentettek. A legsúlyosabb helyzet azonban Kunar tartományban alakult ki, ahol több település szinte teljesen megsemmisült. A minisztérium tájékoztatása szerint három falu „teljesen romokban hever”, és a számítások szerint a sérültek és a halottak száma tovább fog emelkedni.

„Néhány sebesültet már evakuáltak, több áldozatot pedig a romok alól mentettek ki” – közölte Sharafat Zaman, a minisztérium szóvivője.

Hozzátette: a rossz kommunikációs és közlekedési viszonyok miatt a pontos adatok összegyűjtése időbe telik.

Segítségkérés a nemzetközi közösségtől

A tálib vezetés nemzetközi segítséget is kért a mentési és segélyezési munkálatokhoz. A rengést a 200 kilométerre fekvő pakisztáni fővárosban, Iszlámábádban is érezni lehetett.

Az utórengések tovább nehezítik a helyzetet, miközben a hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a halálos áldozatok száma várhatóan tovább nő, amint a nehezen megközelíthető térségekből is megérkeznek a pontosabb jelentések.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Magyar Nemzet