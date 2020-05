Több mint 4,1 millióan fertőződtek meg a világban

3284-re nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 8 krónikus beteg. Ezzel 421 főre emelkedett az elhunytak száma, 958-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1905 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 61%-a, az elhunytak 79%-a, a gyógyultak 56%-a budapesti vagy Pest megyei. 782 koronavírusos beteget ápolnak kórházban és 42-en vannak lélegeztetőgépen. Számokkal bizonyítható, hogy a főpolgármester mulasztott a Pesti úti idősotthon ügyében - erről a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár ír Facebook-oldalán. Kovács Zoltán szerint Karácsony Gergely folyamatosan és kétségbeesetten terel, miközben az elmúlt hetek adataiból nyilvánvaló, hogy a járvány leginkább a fővárosi idősotthonokban terjed és ennek az az oka, hogy a főpolgármester későn intézkedett. Cáfolja Karácsony Gergely állítását az Operatív Törzs ügyeleti központjának munkatársa. A főpolgármester korábban közösségi oldalán azt írta, hogy a fővárosra vonatkozó járványadatok kiadását kérte, de még választ sem kapott. Kiss Róbert kijelentette: hozzájuk nem juttatott el ilyen kérést a főpolgármester. Operatív törzs: háromszázharminchatra nőtt az önkéntes elektronikus ellenőrzést vállaló, hatósági házi karanténban levők száma. Hat mentődolgozó fertőződött meg koronavírussal, a mentők 15 ezer fertőzésgyanús vagy igazoltan koronavírus-fertőzött betegnek nyújtottak segítséget - mondta az Országos Mentőszolgálat főigazgatója az operatív törzs tájékoztatóján. Az év elejéhez képest mintegy 100 forinttal csökkent az üzemanyag ára, és főként ez áll annak hátterében, hogy az infláció mérséklődik, most 2,4 százalék - mondta Várhegyi Judit, az MNB főosztályvezetője az M1-en. ITM: egy hét alatt majdnem megtízszereződött a kormányzat által kínált bértámogatásra vonatkozó igények száma, ami azt mutatja, hogy a cégek és a munkavállalók alkalmas eszköznek tartják ezt a válság okozta átmeneti problémák megoldására. Több tíz milliárd forintos összeget ajánlhat fel egy százalék formájában mintegy négy és fél millió adófizető a civil szervezeteknek és az egyházi szférának - hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzetben a Pénzügyminisztérium adóügyi államtitkára. Izer Norbert szerint az adófelajánlásoknak most, a válság miatt talán nagyobb a jelentőségük, mint korábban bármikor. Ez a hétvége sem múlt el a nemzetközi liberális mainstream álhírterjesztése nélkül - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán. Az érintett öt ország Budapesten akkreditált nagykövetét hétfőn berendelik a Külügyminisztériumba. Eddig 116 országból több mint 9500 magyar állampolgárnak segített a tárca hazajutni. A hazahozatal valószínűleg nem fog addig befejeződni míg tart a járvány - mondta el Menczer Tamás, a KKM államtitkára a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. A Székely Nemzeti Tanács elnöke bízik abban, hogy május közepén döntés születik arról: egy pótlólagos időben újra elindulhat az európai nemzeti régiók védelmében indított uniós aláírásgyűjtés. Kötelezettségszegési eljárást indíthat az Európai Bizottság a német kormány ellen egy alkotmánybírósági ítélet miatt, amely szembeszegül az Európai Unió Bíróságával - jelezték a brüsszeli bizottság vezetői a német sajtóban. Világszerte 4 102 849-en an fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 282 719, a gyógyultaké pedig 1 411 619 volt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Továbbra sem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, egy nap alatt 522 új esetet azonosítottak, és ezzel a regisztrált koronavírusos fertőzöttek száma 15 232-re, a betegségben elhunytaké pedig 15 újabb halálos áldozattal 391-re nőtt. Várhatóan május 20-tól kezdődhet meg Szlovákiában az új koronavírus terjedésével összefüggésben márciusban bevezetett korlátozások feloldásának új, immár negyedik szakasza. Horvátország vasárnaptól fokozatosan újranyitja határait: beléphetnek azok a külföldi állampolgárok, aki üzleti vagy más gazdasági érdekeltség miatt, valamint halaszthatatlan személyes okok miatt utaznak az országba. Olaszországban negyedére esett vissza a Covid-19 fertőzés miatt intenzív osztályon kezeltek száma a tetőzés időszakához képest, valamint folyamatosan csökken a halottak napi száma. Giuseppe Conte kormányfő kijelentette, az olaszok készülhetnek a nyaralásra. Franciaországban az elmúlt 24 órában hetvenen veszítették életüket a koronavírus-járvány miatt, ilyen alacsony napi halálozásra a március 17-én kezdődött általános karantén kezdete óta nem volt példa. Spanyolországban a hét minden napján több mint kétezerrel nőtt azok száma, akik meggyógyultak az új koronavírus okozta fertőzésből. A koronavírus-járvány lassulásáról számoltak be a Benelux-államok illetékes hatóságai, amelyek szerint egy hét alatt mintegy felére esett vissza a fertőzéssel újonnan nyilvántartásba vettek napi száma. Nagy-Britanniában elkezdődhet a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások enyhítése, de a folyamat nagyon fokozatos lesz - mondta a brit miniszterelnök. Valamelyest enyhült a brit kormány által a koronavírus-járvány megfékezése végett hét hete meghonosított előírás, amely eddig a legszükségesebb esetek kivételével otthonmaradásra kötelezte a lakosságot. Törökországban az új koronavírus-járvány gyógyultnak minősített eseteinek a száma meghaladta az igazolt fertőzöttek kétharmadát. Ha elmarad az amerikai gazdaság újraindítása, tartós károk lesznek - jelentette ki Steve Mnuchin amerikai pénzügyminiszter. Az Európai Unió Bíróságának határozatai kötelezőek minden nemzeti bíróságra nézve - állapította meg Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Lavina sodort el két olasz férfit az észak-olaszországi Dolomitokban, valamint a dél-tiroli Folgaria-fennsíkon. Több mint ötkilónyi marihuánát és feltehetően kokaint is találtak egy nigériai férfinél, akit Budapest VII. kerületében őrizetbe vettek. Keddtől megkezdik a jeges edzéseket a magyar műkorcsolya-válogatott tagjai, de egyelőre csak a felnőttek.