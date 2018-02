Több mint 24 áldozata van az extrém hidegnek

Rekordmennyiségű hó és fagyponti alatti hőmérséklet bénította meg Horvátország egyes részeit. Az időjárás fennakadásokat okozott a közlekedésben, a hatóságok néhány falu lakosait kitelepítették. Delnicében, Nyugat-Horvátországban közel két méter hó esett, a hőmérséklet pedig −20 Celsius fok alá esett. A tengerpari Bakaracban vastag jégtakaró borítja a térséget, néhány hajó a kikötőben elsüllyedt a jég súlya alatt.

Beköszöntött az extrém hideg idő Spanyolországban is. A hőmérséklet Madridban is nulla fok alá esett. A helyi hatóságok sárga és narancs riasztást adtak ki országosan az eső, a szél, a hó és az alacsony hőmérséklet miatt. De gondot okoz a hó Barcelonában és Legansben is.

Nagy-Britanniát is elérte az extrém hideg, az M20-as autópályán Kentnél megbénult a forgalom a havazás miatt. A vasúti szolgáltatásokat is korlátozták. Nem csak a közúti és kötött pályás, de a légi közlekedés is megszenvedi a hideget. Több repülőjáratot is törölni kellett. Kentben, Észak-Walesben és Észak-Kelet Angliában iskolákat kellett bezárni az időjárás miatt.

„Úgy éreztem, nem biztonságos kinyitni. Tudja, én itt vagyok, de nem figyelhetek oda 420 gyermekre, úgyhogy ezért hoztam ezt a döntést. Még mindig havazik, az utak sem biztonságosak, és nem szeretném a kollégákat sem veszélyeztetni” – mondta Bev Theobald, a Mulbarton Általános Iskola igazgatója.

Párizsban használaton kívüli épületeket helyeztek üzembe a hajléktalanok elszállásolására. Egy nagy kiállítócsarnokot is megnyitottak, hogy az utcán élők és a menekültek behúzódhassanak a hideg elől.

„Tegnap este 169 embert a központban szállásoltak el, a kapacitás maximum 250 fő. A kommunikáción is erősítünk, a 115-ös telefonszámot is megerősítettük, az operátorokat és az őrjáratokat is, hogy azok, akik nehéz helyzetben vannak, erre a menedékhelyre kerüljenek” – mondta Jacques Mezard, területi kohéziós miniszter.

A menedékhely élelemmel is ellátja a rászorulókat Március 5-ig. Egy február 21-i felmérésből az derült ki, hogy több mint 3000 ember él Párizs utcáin, közülük kétezren kerültek az elmúlt héten menedékhelyre.