Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 29. Szerda Nárcisz napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Monitor 20:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Több mint 130 halott Rióban – valóban elemi erejű volt a rendőrségi razzia

2025. október 29., szerda 19:31 | MTI
áldozatok razzia rendőrség drogháború Rio de Janeiro

Legkevesebb 132 ember vesztette életét a Rio de Janeiróban a szervezett bűnözés ellen kedden végrehajtott razziában - közölte szerdán a Rio de Janeró-i ügyészség hivatala. A hatósági beszámolók szerint a halálos áldozatok között négy rendőr volt.

  • Több mint 130 halott Rióban – valóban elemi erejű volt a rendőrségi razzia

Cláudio Castro helyi kormányzó kijelentette: biztos abban, hogy a műveletben kizárólag bűnözőkkel végeztek egy erdős térségben. "Nem gondolom, hogy bárki az erdőt járta volna a konfliktus napján" - mondta újságíróknak.

"Az igazi áldozatok a rendőrök voltak"

- fűzte hozzá.

Kedden este a hatóságok még 64 halottról számoltak be.

A város két, a nemzetközi repülőtérhez közeli szegénynegyedében (favela), Penhában és Alemaóban a Comando Vermelho (CV) nevű bűnbanda elleni razziában a biztonsági erők mintegy 2500 tagja vett részt, helikoptereket és páncélozott járműveket is bevetettek.

Mintegy 80 gyanúsítottat fogtak el a hatóságok.

A banda tagjai barikádokat emeltek a környéken, hogy megakadályozzák a biztonsági erők behatolását a területre, s a negyedek bizonyos részein drónokról bombákat is dobtak a hatóság embereire.

A Comando Vermelho az egyik legnagyobb és legrégibb, a többi között kábítószer-csempészettel is foglalkozó bűnszervezet Brazíliában.

Fotó: illusztráció (Gemini)

További híreink

55 millió ok a reményre: így gyógyulhatnak gyorsabban a daganatos gyerekek

Gulyás Gergely kiakadt: minden határt túllépett Pintér Béla új előadása + videó

Óriási változás jön Angliában, Szoboszlait is keményen érinti a döntés

Ezt tényleg mindenkinek látnia kell!

„Süt a nap, az emberek kedvesek” – Itt kezd új életet az országot elhagyó magyar énekesnő

Bezzeg Románia bajban: az amerikai katonák elhagyják a bázisokat

Két jó hírt is közölt a kormányhivatali dolgozókkal Navracsics Tibor

Gyász: elhunyt a Vasas ökölvívó-szakosztályának elnöke

Kiderült, hogy kik a kenyai repülőgép-szerencsétlenség magyar áldozatai + videó

További híreink

Több európai vezető ellen tettek feljelentést migránsok ellen elkövetett bűncselekmények vádjával + videó

Elkezdődtek az előrehozott parlamenti választások Hollandiában + videó

Két jó hírt is közölt a kormányhivatali dolgozókkal Navracsics Tibor

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Visszatér a közéletbe Varga Judit
2
Ilyen akcióra még nem volt példa – kíméletlen támadás indult az egyik legnagyobb bűnszervezet ellen Brazíliában
3
Kiderült, hogy kik a kenyai repülőgép-szerencsétlenség áldozatai + videó
4
„Silányak a vezetőink” – Orbán Viktor-nagyinterjú Olaszországban
5
Gulyás Gergely kiakadt: minden határt túllépett Pintér Béla új előadása + videó
6
Tragédia a levegőben – Magyar turisták haltak meg a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben + videó
7
„Oopsz, ezt nem akartam mondani?” – Orbán Viktor a Tisza Párt őszinteségi rohamairól
8
300 ezer dezertőr és erőszakos sorozás – Ez Ukrajna útja Európába? + videó
9
Botrányos terv: a Tisza Párt felszámolná az elmúlt 15 év jogrendszerét + videó
10
Nagyon beleszaladt a Vasas a késbe Zalánkiék ellen a Bajnokok Ligájában

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!