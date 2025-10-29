Több mint 130 halott Rióban – valóban elemi erejű volt a rendőrségi razzia

Megosztás itt:

Cláudio Castro helyi kormányzó kijelentette: biztos abban, hogy a műveletben kizárólag bűnözőkkel végeztek egy erdős térségben. "Nem gondolom, hogy bárki az erdőt járta volna a konfliktus napján" - mondta újságíróknak.

"Az igazi áldozatok a rendőrök voltak"

- fűzte hozzá.

Kedden este a hatóságok még 64 halottról számoltak be.

A város két, a nemzetközi repülőtérhez közeli szegénynegyedében (favela), Penhában és Alemaóban a Comando Vermelho (CV) nevű bűnbanda elleni razziában a biztonsági erők mintegy 2500 tagja vett részt, helikoptereket és páncélozott járműveket is bevetettek.

Mintegy 80 gyanúsítottat fogtak el a hatóságok.

A banda tagjai barikádokat emeltek a környéken, hogy megakadályozzák a biztonsági erők behatolását a területre, s a negyedek bizonyos részein drónokról bombákat is dobtak a hatóság embereire.

A Comando Vermelho az egyik legnagyobb és legrégibb, a többi között kábítószer-csempészettel is foglalkozó bűnszervezet Brazíliában.

Fotó: illusztráció (Gemini)