Több mint 100 országban jelent meg a vírus

Ferenc pápa a koronavírus fertőzöttjeihez és a betegeket kezelőkhöz való közelségét hangoztatta, lezárták a Vatikáni Múzeumot

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A koronavírus fertőzöttjeihez és a betegeket kezelő orvosokhoz, ápolókhoz való közelségét hangoztatta vasárnap Ferenc pápa, aki a járvány olaszországi terjedése miatt nem jelent meg személyesen a Szent Péter téren, hanem videokapcsolatban mondta el beszédét.

Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy "bezárva érzi magát"." Nagyon furcsa számomra is, hogy így kell veletek találkoznom, de veletek vagyok, látlak benneteket" - mondta a hívőknek. Arra kért mindenkit, tartsa be az óvintézkedéseket, és korlátozza a közösségi találkozásokat. Az egyházfő a pápai lakosztály könyvtárterméből mondta el vasárnap déli beszédét egyenes internetes közvetítéssel. Általában ennek a teremnek a Szent Péter térre néző ablakából szokta felolvasni szavait a téren hallgató hívőknek és turistáknak. Ez az első alkalom a Vatikán modernkori történetében, hogy a pápa nem saját betegsége miatt, hanem egészségügyi óvintézkedésből nem a megszokott helyszínen mond beszédet. Beszéde végén Ferenc pápa közölte, azért egy pillanatra kinéz az ablakon, hogy ő is lássa a hívőket. Ki is nyitotta az ablakot, és kipillantott, a Szent Péter téren állók tapssal üdvözölték. Sok turista nem tudta, hogy Ferenc pápa nem lesz személyesen jelen, és csak a téren felállított kivetítőkön látható. A Szent Péter tér és környéke egyébként is majdnem teljesen üres volt, pár százan voltak a pápai beszéd időpontjában a megszokott tízezrek helyett. Vatikán területén pénteken szigorították az óvintézkedéseket az után, hogy egy fertőzöttet diagnosztizáltak, további öt személyt pedig karantén alá helyeztek megfigyelésre. A 83 éves Ferenc pápa programjait, találkozóit is minimálisra csökkentették. Az egyházfő a reggeli misét is hívők nélkül mutatja be a vatikáni lakosztályaként ismert Szent Márta-házban. A szerdai általános audiencián sem lesz majd jelen a Szent Péter téren, ismét egyenes internetes közvetítéssel mond beszédet. A szentszéki sajtóközpont bejelentette, hogy április 3-ig lezárják a Vatikáni Múzeumot, a Szent Péter-bazilika alatti katakomba és ásatások területét, valamint a pápai állam többi múzeumként működő és látogatható részét. A Szent Péter-bazilikát nem érinti az intézkedés.

A koronavírus-járvány miatt lemondták az idei tüntetést

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos óvintézkedések miatt a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) lemondta a március 10-ére, a székely szabadság napjára meghirdetett idei marosvásárhelyi megemlékezést és autonómia-tüntetést - jelentette be vasárnap Izsák Balázs, az SZNT elnöke.

"A székely szabadság napi rendezvény - a marosvásárhelyi gyűlés és az azt követő felvonulás - idén elmarad, mert azt nem lehet halasztani. Március tizedike (a Székely Vértanúk kivégzésnek évfordulója), az március tizedikén van. A Márton Áron-díjat át fogjuk adni egy másik alkalommal" - részletezte az MTI-nek Izsák Balázs.

Az SZNT elnöke azt kérte mindazoktól, akik részt akartak venni a székely szabadság napján, hogy a felszabaduló időt használják a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés népszerűsítésére, aláírásgyűjtésre.

Az SZNT azt követően mondta le a rendezvényt, hogy a koronavírus-járvánnyal foglalkozó operatív törzs március 31-ig betiltott minden olyan rendezvényt, amelyen több mint ezren vesznek részt.

Az intézkedés miatt egyebek mellett elnapolják az ellenzéki Szociáldemokrata Párt március 21-ére tervezett tisztújító kongresszusát, a bukaresti orvosi egyetem felfüggesztette az oktatást március végéig, és a Román Labdarúgó Szövetség bejelentette, hogy az általa rendezett mérkőzésekre nem engedik be a közönséget.

Raed Arafat, a belügyminisztérium katasztrófavédelmi államtitkára szerint a kisebb rendezvények esetleges betiltásáról a helyi hatóságok döntenek.

Azt is közölte: a fertőzés terjedésének meggátolása érdekében Romániában felfüggesztik az oktatást minden olyan iskolában, ahol valamely diáknál, vagy tanárnál kimutatják a koronavírust.

Az operatív törzs felkérte a járvány által sújtott területeken külföldön élő románokat, hogy a szülőföldjükön maradt családtagjaik védelme érdekében lehetőleg ne utazzanak Romániába. Akik mégis megteszik, azok számítsanak arra, hogy Romániában intézményes karanténba, vagy otthoni elkülönítőbe kerülnek.

Romániában vasárnap délig 13 embernél mutatták ki a koronavírust. A fertőzés megjelent a román fővárosban is, egy 49 éves férfinél, aki Rómából tért haza. Az operatív törzs közleménye szerint 15 embert tartanak megfigyelés alatt intézményesített karanténban, 12 734-at pedig otthonában szigeteltek el, mert olyan térségekből tértek vissza Romániába, ahol már megjelent a koronavírus-fertőzés.

Tömegek "menekülnek" délre Észak-Olaszországból, a déli tartományok vissza akarják őket fordítani

A dél-olaszországi Puglia tartomány elnöke azonnali megállásra szólította fel azokat, akik az északi tartományokban elrendelt szigorú óvintézkedések bejelentését követően elindultak Olaszország déli térségeibe vasárnap. Az északon elrendelt mozgáskorlátozás ellenőrizhetetlen helyzetet teremtett az egész országban.

Michele Emiliano az olasz csizma sarkában található Puglia tartomány elnöke közösségi oldalán még éjszaka arra kérte az Észak-Olaszországban élő vagy dolgozó "déli honfitársait", hogy ne induljanak el dél felé.

"Ha elindultatok, álljatok meg, és térjetek vissza északra. Szálljatok le az első vasútállomáson, ne szálljatok repülőre Bari és Brindisi felé, forduljatok meg az autókkal, és azonnal szálljatok le a buszokról" - írta Emiliano. Hangsúlyozta: "ne hozzátok Pugliába a lombardiai, venetói és emiliai járványt, menekülve a kormányrendelkezések elől".

"Ez őrület" - nyilatkozta Jole Santelli az olasz csima orrában levő Calabria tartományi elnöke.

A felhíváshoz többek közt a dél-olaszországi Campania, Basilicata, Szicília, Szardínia kormányzója is csatlakozott az északi városokban tanuló, dolgozó déliek "hazazarándoklásának" megállítására. Bejelentették, hogy az északi "vörös zónákból" délre érkezőknek két hétig karanténban kell maradniuk. A tízmilliós Lombardia tartomány munkaerő piacán több mint negyven százalékban dél-olaszok dolgoznak. Toscana tartomány is arra kérte a szigorított óvintézkedésektől érintett szomszédos Emilia Romagna és Marche lakosait, ne menjenek át Toscanába.

A Giuseppe Conte olasz miniszterelnök aláírta szombat éjjel azt a rendeletet, amelynek értelmében a hatóságoknak le kell állítaniuk a be- és kilépést a tízmillió lakosú Lombardia tartományban, 15 másik észak-olaszországi városban is vesztegzárat vezettek be. A kormányrendelet már a hivatalos közlönyben is megjelent, az intézkedések teljes tiszteletben tartása azonban még napokat vehet igénybe. Az óvintézkedések tiszteletben tartását területi szinten a prefektusoknak és más helyi hatóságoknak kell ellenőrizni.

Az újabb karanténzónák Lombardia mellett Modena északi területeit, valamint Pármát, Piacenzát, Reggio Emiliát, Riminit, Pesarót, Urbinót, Alessandriát, Astit, Novarát, Verbano-Cusio-Ossolát, Vercellit, Padovát, Trevisót és Velencét érintik. Megyeközpontként működő városokról van szó: területükön - a 10 milliós Lombardiát is beleszámolva - 16 millióan élnek.

Lombardia tartományi elnöke, az önkéntes karanténba vonult Attilio Fontana kijelentette, "nincs háborús helyzet, nem kell ellátási hiánytól tartani, és mindenki nyugodtan utazhat és munkába járhat"

Az északkeleti Venetót vezető Luca Zaia "aránytalannak" nevezte az intézkedéseket: "helyeseltem a közösségi élet korlátozását, de ez túlzás, és teljesen betarthatatlan".

A hatóságok továbbra sem közölték, mikor és ki zárja le ténylegesen az érintett térségeket. Miként lehet indokolni a területekről való ki- vagy belépés szükségességét. Sajtóértesülések szerint a fegyveres erők katonái és a rendőrség ellenőrizhetik a rendelkezésék betartását. Az egészségügyi hatóságok szerint nagyon sok függ az egyéni magatartástól: emlékeztettek arra, hogy a korábbi óvintézkedések ellenére szombaton tele volt vásárlókkal Milánó központja, vendégek sokasága ült Padova presszóteraszain és az északi sípályák is teljes üzemben dolgoztak, miközben már két hete érvényes a találkozások, emberekkel teli helyek elkerülésére vonatkozó rendelet. "Az olaszok egy része eddig nem vette komolyan a helyzetet, miközben a kórházak megteltek" - mondta Roberto Speranza egészségügyi miniszter.

Silvio Brusaferro a közegészségügyi hivatal igazgatója úgy vélte, Lombardia és a többi terület "nem lesz soha lezárva", egyszerűen a legszigorúbban korlátozni igyekeznek a mindennapi mozgást a vírusfertőzés üteme növekedésének megállítására.

Matteo Salvini, a jobboldali ellenzék és a Liga párt vezetője közösségi oldalán a helyzet és az intézkedések azonnali tisztázását sürgette a Conte-kormánytól. Salvini szerint a kormánynak érthetővé kell tennie, ki mit csinálhat, hogyan változnak meg a munkafeltételek, mi történik az áruszolgáltatással, a gyárakkal, az ingázókkal. "Nem engedhetjük meg, hogy az olaszok ne tudják megkeresni a kenyeret gyerekeiknek" - írta Matteo Salvini.

A brit kormány törvényben védi meg az önkéntes segítőket az elbocsátástól

Törvénytervezetet terjeszt elő a brit kormány annak érdekében, hogy az új koronavírus okozta járvány terjedésének megfékezésébe bekapcsolódó önkéntes segítőket ne lehessen elbocsátani munkahelyükről.

A brit egészségügyi minisztérium által vasárnap ismertetett intézkedéscsomag szerint jelenleg hárommillió olyan szakképzett önkéntes segíti az állami egészségügyi szolgálat (NHS) munkáját, akik egyébként nem egészségügyi intézményekben dolgoznak.

A kormány az ő érdekükben olyan törvénytervezetet készít elő soron kívül, amely lehetővé teszi, hogy egy-egy alkalommal folyamatosan négy hétig lehessenek távol fő munkahelyüktől, anélkül, hogy állásuk elvesztésétől kellene tartaniuk.

Matt Hancock egészségügyi miniszter a vasárnapi előterjesztésben közölte: a kormány átfogó konzultációt kezd ennek érdekében az üzleti szektor munkaadóival.

A tervek között szerepel az is, hogy a magisztrátusi bíróságokon egyes polgári peres tárgyalásokat telefonon vagy videokapcsolattal lehessen megtartani.

Az indoklás szerint ezzel lehetővé válna, hogy azok is fellebbviteli eljárásokat kezdeményezhessenek, akik koronavírus-fertőzés gyanúja miatt otthoni önkéntes karanténban vannak, és e módszerrel a bíróságok működése még egy esetleges világjárvány csúcspontján is fenntartható

A büntetőperes eljárásokban ez a módszer szűk körben - például biztonsági okokból vagy a tanúk védelmében - már most is alkalmazható, de a brit kormány fontolgatja, hogy ezekben az eljárásokban is kiterjessze a videokapcsolattal tartott tárgyalások lehetőségét.

Az egészségügyi minisztérium a vasárnapi tájékoztatóban közölte azt is, hogy az állami egészségügyi szolgálat telefonszámát február 27. és március 5. között 390 ezren hívták, 120 ezerrel többen, mint a tavalyi azonos időszakban.

Az NHS ötszáz fővel, mintegy 20 százalékkal növelte a hívások fogadására és tanácsadásra kiképzett személyzet létszámát.

Egyes nagy-britanniai szupermarketek vasárnaptól korlátozták az egyszerre megvásárolható mennyiséget bizonyos termékekből.

A Tesco áruházlánc brit üzleteiben például egy-egy alkalommal legfeljebb öt egységnyi vásárolható antibakteriális fertőtlenítőkből, száraztésztákból, tartósított tejből, vény nélkül kapható gyermekgyógyszerekből, ásványvízből és zöldségkonzervekből.

Vasárnapi médiaértesülések szerint a korlátozás kiterjedhet a konzervként árult, sűrű paradicsomos mártásban pácolt főtt bab, a Nagy-Britanniában szinte nemzeti eledelnek számító baked beans árusítására is, ezt azonban a Tesco nem erősítette meg.

Az Asda és a Morrisons szupermarketláncok elsősorban a higiéniai termékekre vezettek be mennyiségi értékesítési korlátozásokat.

A brit üzletek polcairól az utóbbi napokban jórészt eltűntek a kézfertőtlenítők, amelyek ugyanakkor sokszoros áron jelentek meg online viszonteladói oldalakon. Az egyik népszerű kézfertőtlenítőfélét, amelyből egy-egy üvegcsét 49 pennyért árulnak az áruházakban és a patikákban, 24,99 fontért lehet megvenni online értékesítési felületeken.

Matt Hancock egészségügyi miniszter a minap a BBC televízióban - a felvásárlásokról szóló hírekre reagálva - "abszolút indokolatlannak" nevezte, hogy az emberek bármilyen árucikkből többet vásároljanak, mint amennyire szükségük van.

Hozzátette: a brit kormány tudományos tanácsadó testületének is ez a "nagyon-nagyon erőteljes" álláspontja.

Hancock kijelentette: a kormány teljesen biztos abban, hogy az élelmiszerellátásban nem lesznek fennakadások.

Meghaladta a hétezret az új koronavírus-fertőzöttek száma Dél-Koreában

Meghaladta a hétezret az új koronavírus fertőzöttek száma Dél-Koreában, ahol vasárnap 179 újabb megbetegedésről adtak hírt a hatóságok.

A koreai járványügyi és betegségmegelőzési központ adatai szerint szombaton 367 újabb megbetegedést diagnosztizáltak, ami azt mutatja, hogy lassult a betegség terjedése, az elmúlt 11 napban először jegyeztek 400-nál kevesebb új fertőzöttet.

A vasárnap megerősített újabb 179 új eset azonban csak az elmúlt 16 órára vonatkozik, a teljes adatokat hétfő reggel teszik közzé - közölte a központ.

A megbetegedések többségét a délkeleti Tegu városában és a szomszédos Észak-Kjongszang területen regisztrálták, a járvány két epicentrumában jegyzik a fertőzöttek több mint 90 százalékát. Teguban 5381 beteget tartanak nyilván.

A dél-koreai fertőzések 62 százaléka közvetlenül kapcsolatba hozható a Sincshondzsi keresztény szektával, amelynek néhány tagja januárban a közép-kínai Vuhanban, a koronavírus kiinduló gócpontjában járt.

Dél-Koreában jegyzik eddig a legtöbb - 7313 - fertőzöttet a világon a szárazföldi Kínán kívül. A legutóbbi hivatalos adatok szerint a járványban eddig világszerte több mint 101 ezren fertőződtek meg, és több mint 3400-an haltak meg.

Észak-Koreában mintegy 3650 embert kiengedtek a koronavírus miatt elővigyázatosságból elrendelt karanténból - adta hírül az észak-koreai központi rádió.

Mintegy hétezer emberről tudni, hogy karanténban vagy orvosi megfigyelés alatt van az országban az új koronavírus tüneteinek a megfigyelése céljából a helyi média szerint.

A kommunista állam ugyan nem jelentette, hogy megjelent volna a fertőzés az országban, de feltevések láttak napvilágot arról, hogy titokban tarthatja a megbetegedéseket. Az állam ugyanis sebezhető, mivel hosszan határos Kínával, ahonnan a járvány indult és a legtöbb megbetegedést jegyzik, és egészségügyi infrastruktúrája, gyógyszer-ellátottsága igen hiányos.

Pénteken a KCNA állami hírügynökség arról számolt be, hogy a karanténban tartott 380 külföldiből 221-et kiengedtek.

Bakuba és Dohába sem utazik el a magyar válogatott

A magyar tornászválogatott a koronavírus-járvány miatt a világkupa-sorozat bakui és dohai állomásán sem vesz részt márciusban.

"Ezen a két versenyen nem vesznek részt a magyar tornászok, hiszen az egészségük sokkal fontosabb, és az is félő, hogy valahol karanténba kerülnek" - idézi Altorjai Sándor főtitkárt a magyar szövetség vasárnapi sajtóközleménye.

Hozzátette, a bakui és a dohai verseny amúgy is csak felkészülési állomás lett volna a májusi férfi és női Európa-bajnokság előtt.

"Az egészség mellett a biztonságos felkészülés a legfontosabb, erre pedig itthon van lehetőség" - magyarázta.

A bakui különítmény kedden kelt volna útra, a 2018-ban ugrásban Európa-bajnok Dévai Boglárka pedig Dohában tért volna vissza súlyos betegsége, és másfél évig tartó kihagyása után.

A közlemény hangsúlyozza, hogy a szövetség az edzőkkel és a versenyzőkkel egyetértésben hozta meg döntését.

Bezárták a Pompeji romvárost és római Raffaello-kiállítást is

A koronavírus-járvány terjedésének feltartóztatására hozott olaszországi intézkedések sorában bezárták vasárnap a Nápoly közeli Pompeji romvárost és a Raffaello halálának 500. évfordulója alkalmából csütörtökön megnyílt nagyszabású római Raffaello-kiállítást is, amelyre elővételben 70 ezer jegyet adtak el.

A reneszánsz mester kiállításának otthont adó Scuderie del Quirinale galéria rekordszámú, hetvenezer látogatót várt a június 2-ig tartó rendezvényre. A honlapjukon megjelent közleményben a szervezők közölték, hogy hétfőtől mindenkivel felveszik a kapcsolatot, aki elővételben jegyet vásárolt.

A szervezők már korábban közölték, hogy ideiglenes bezárás esetén nem valószínű, hogy meghosszabbíthatják a tárlatot, amelyhez a világ vezető múzeumai, köztük a párizsi Louvre, a madridi Prado, a londoni National Gallery és a washingtoni Nemzeti Művészeti Galéria adott kölcsön műalkotásokat. A római kiállításon nemcsak híres festményei láthatók, hanem nyomatai, szobrai és falikárpitjai is. Emellett archeológia és építészeti munkáit és költészetét is megismerhetik a látogatók. A kiállítás rendezői 204 műalkotást gyűjtöttek össze, amelyből 120 Raffaello műve, a többi pedig olyan korabeli munka, amely a mester korát, a reneszánsz világát segít megérteni.

Giuseppe Conte olasz miniszterelnök szombat éjjel elrendelte a tízmillió lakosú Lombardia tartomány és 15 másik észak-olaszországi város is vesztegzárát a koronavírus-járvány gyors terjedése miatt.

WHO: A járvány már százegy országban jelent meg

Vasárnapra virradóra már 101 országban jelent meg az új típusú koronavírus - közölte újságírókkal az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szóvivője.

Fadela Chaib hozzátette, hogy összesen 105 427 fertőzöttet jelentettek világszerte, akik közül 3583 meghalt.

A legtöbb megbetegedést és elhalálozást Kínából, Dél-Koreából, Iránból és Olaszországból jelentették.

A hét végén négy újabb országban, Bangladesben, Bulgáriában, Moldovában és Paraguayban jelent meg a fertőzés.

Vasárnap Tedrosz Adamon Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója Twitter-üzenetben méltatta Olaszországnak a járvány megfékezése érdekében tett "bátor lépéseit", amelyeket igazi áldozathozatalnak nevezett. Leszögezte egyúttal: a WHO szolidáris Olaszországgal, és támogatja.

Giuseppe Conte olasz miniszterelnök szombat éjjel írta alá azt a rendeletet, amelynek értelmében a hatóságoknak le kell állítaniuk a be- és kilépést a tízmillió lakosú Lombardia tartományban, és 15 másik észak-olaszországi városban is vesztegzárat vezettek be.

MTI