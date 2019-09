Több migráns tengerbe veszett Marokkó partjainál

„Bűnözők álltak össze maffiózókkal” - így reagált Kósa Lajos a Magyar Nemzetnek Karácsony Gergely kiszivárgott hangfelvételére. A kormánypártok önkormányzati kampányfőnöke elmondta: a baloldal főpolgármester-jelöltjének személyében találtak egy „szerencsétlent”, aki nem tud semmit és nem is ért semmihez, akit fügefalevélként tarthatnak maguk elé. Közös fotóval bizonygatja Tóth Csaba Zugló szocialista országgyűlési képviselője, hogy jó a kapcsolata Karácsony Gergellyel. Egy kiszivárgott hangfelvételen Karácsony Gergely azt mondta: már régóta elmérgesedett a viszonya a kerületi MSZP-s vezetővel és Tóth Csaba megfenyegette a családját. A kiszivárgott hangfelvétel újabb bizonyíték arra, hogy Karácsony Gergely teljesen alkalmatlan Budapest vezetésére, hiszen még a saját háza táján sem tud rendet tartani- mondta a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté szerint az ellenzéki főpolgármester-jelölt ellenmondó állítások tesz attól függően, hogy hol beszél: mást mond zárt körben, mint amit a nyilvánosság előtt, ezért egyre nehezebb eldönteni, mikor mond igazat. Zugló nem tudott élni a fejlesztési forrásokkal, szinte mindenről lemaradt, mert Karácsony Gergely alkalmatlan polgármesteri feladatára - mondta Rozgonyi Zoltán, a Fidesz-KDNP helyi polgármesterjelöltje. Tarlós István főpolgármester a túlárazott Lánchíd tendereket ugyanúgy visszadobja, ahogy kétszer is tette azt a 3-as metró infrastruktúra pályázataival - közölte a Főpolgármesteri Hivatal kommunikációs igazgatója. Szűcs Somlyó Mária közölte: a Lánchíd ugyanúgy megújul majd, ahogy felújítják a 3-as metrót is. Nem volt őszinte a mosolya az ellenzék miskolci polgármesterjelöltjének, amikor megtudta, hogy kik szerepelnek listáján - Veres Pál, az ellenzék aspiránsa erről a Hír Tv Informátor című oknyomozó műsorunknak nyilatkozott. Ahogy több vidéki nagyvárosban a borsodi megyeszékhelyen is egy civilszervezet mögött álltak össze az ellenzéki pártok, maguk elé egy független jelöltet tolva. Botrányos video került nyilvánosságra Wittinghoff Tamás budaörsi polgármesterről egy szórólap szerint - a Megalázott Nők Egyesülete nevében kiküldött dokumentumon lévő link egy pornóvideó-megosztó oldalra visz. A Fidesz alelnökének jelölhetik Kósa Lajost a párt tisztújító kongresszusán, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig - mivel kormánytag - kikerül az elnökségből - írja a Magyar Nemzet. A kormány elkötelezett a magyar ifjúsági közösségek összefogásában, építésében, célja a Kárpát-medencei oktatási tér megteremtése - mondta Sölch Gellért államtitkár. Sölch Gellért közölte: a Határtalanul! program keretében 2010 óta 300 ezer diák látogatott határ menti területekre. Valamennyi magyarországi iskola számára minden évben nyitva áll a csatlakozás lehetősége. Több mint 106 milliárd forint támogatás áll rendelkezésre az erdőgazdálkodás fejlesztésére, ebből erdősítésre mintegy 40 milliárd forint jut a Vidékfejlesztési programban - mondta Nagy István agrárminiszter. Gyálon átadták a város új sportcsarnokát a hozzá tartozó 22 szobás szállodakomplexummal együtt. Átadták a Gyarmati Dezső Uszodát Budapest II. kerületében - a több mint 7 milliárd forintból épült létesítményben három medencét és több, mint 2 ezer négyzetméter vízfelületet alakítottak ki. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter közölte: az intézmény névadója egy olyan sportoló, aki embert próbáló időkben, 1956-ban szerzett jó hírnevet Magyarországnak. Új központi orvosi rendelőt adtak át Alsónémediben. Clara Janés Nadal spanyol költő kapta a Janus Pannonius Nemzetközi Költészeti Nagydíjat. Emmanuel Macron francia államfő meghívására Orbán Viktor hétfőn részt vesz Jacques Chirac korábbi köztársasági elnök emlékére tartandó gyászmisén Párizsban. Az embercsempészet elleni fellépés leghatékonyabb eszköze, ha meg szüntetik azokat az okokat, amelyek elvándorlásra késztetik az embereket - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. Szijjártó Péter közölte: Magyarországnak az az alapelve, hogy oda kell vinni a segítséget, ahol szükség van rá, nem pedig problémát teremteni ott, ahol még nincs, erre szolgál a Hungary Helps program, amely segít a hazatérésben. Magyarország hivatalosan felvette a diplomáciai kapcsolatot a csendes-óceáni Marshall-szigeteki Köztársasággal. A görög hatóságok mintegy 350 illegális bevándorlót szállítottak el az Égei-tenger keleti medencéjében fekvő szigetek túlzsúfolt menekülttáboraiból a görög szárazföldre. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter képmutatással vádolta a nyugati országokat az ENSZ-közgyűlés 74. ülésén. Több helyen is robbantások voltak Afganisztánban az elnökválasztás napján. Tűz ütött ki egy tartályhajón a dél-koreai Ulszanban - tizenketten megsérültek. Tűz ütött ki egy komphajón Görögországban - a több mint hatszáz utas közül senki sem sérült meg. Több mint hatvanan életüket vesztették a monszunesők miatt India északi részén. Kisbusz és személykocsi ütközött össze az M3-as autópályán - a balesetben hárman megsérültek. Elütött két kerékpárost egy autó Cegléden, az egyikük meghalt. Ma estétől vasárnap hajnali 4.30-ig változik a közlekedés a Hősök tere környékén Bryan Adams koncertje miatt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnap estig forgalomkorlátozásra kell számítani a főváros több részén a SPAR Budapest Maraton miatt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Csőhíd építése miatt teljes útzár van a 26-os út kazincbarcikai szakaszán hétfő reggel 5 óráig. Nem az a lényeg, hogy az ember milyen távot fut le, hanem az, hogy kezdjen el mozogni - hangsúlyozta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, miután lefutotta a tíz kilométeres távot a 34. Spar Budapest Maratonon. Kettős magyar győzelem született Görögországban, a Spartathlon elnevezésű 246 kilométeres ultrafutó versenyen - a nők mezőnyében Maráz Zsuzsanna, a férfiak között Bódis Tamás nyert. Férfi vízilabda Eurokupa: ZF-Eger - Montpellier (francia) 16:5 Labdarúgó NB I: Kaposvár - Diósgyőr 2:0; Zalaegerszeg - Paks 3:1; Mezőkövesd - Budapest Honvéd 1:2; Debreceni VSC - Puskás Akadémia 1:2 1500 méteres távon a férfiaknál Liu Shaoang, míg a nőknél Lockett Deanna győzött a rövidpályás gyorskorcsolyázók országos bajnokságán. Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája nyerte a Forma-1-es Orosz Nagydíj időmérő edzését, így ő rajtolhat az élről.