Több holttestet találtak egy bangkoki luxushotelben

Legfrissebb híreink Nyomozás indult egy belga EP-képviselő ellen Az európai uniós források helytelen kezelésének gyanújával indított nyomozást a belga rendőrség a flamand liberális párt (Open VLD) egyik tagja, Hilde Vautmans európai parlamenti képviselő ellen - jelentette kedden a vrt.be belga hírportál. Háború Ukrajnában - Megpróbálták megölni Putyint + videó Az ukrán biztonsági szolgálatok sikertelenül próbáltak merényletet elkövetni Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen - ezt állítja a szervezet vezetője. Erről beszélt a Háború Ukrajnában című műsorban Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő és Stier Gábor a Moszkvater.com főszerkesztője Virághalmy Sarolta szerkesztő-műsorvezetővel.