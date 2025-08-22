Több halálos áldozata van az ítéletidőnek Belső-Mongóliában

Megosztás itt:

A hatóságok szerint a legsúlyosabb eset augusztus 16-án történt Pajennaoerben, ahol a folyó felső szakaszán kialakult villámáradás elsodorta kempingezők egy csoportját. A 13 eltűnt közül csupán egy ember élte túl a katasztrófát. Belső-Mongólia Ordosz nevű városában eddig legkevesebb öt halálos áldozata van az ítéletidőnek.

A kínai meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint Ordoszban annyi eső esett idén, amihez hasonlót hetven éve nem tapasztaltak.

A meteorológiai előrejelzés szerint a jövő hét elején visszatérnek a heves esők Belső-Mongóliába, zivatarokkal, jégesővel és viharos széllel; helyenként további 50-80 milliméternyi eső is hullhat.

Fotó: Shutterstock