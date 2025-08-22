Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 22. Péntek Menyhért, Mirjam napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Paláver 15:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Több halálos áldozata van az ítéletidőnek Belső-Mongóliában

2025. augusztus 22., péntek 15:13 | MTI
áldozatok Mongólia ítéletidő

Tizenhét halálos áldozata van a kínai Belső-Mongólia Autonóm Területen pusztító özönvízszerű esőknek - közölte pénteken a kínai állami média.

  • Több halálos áldozata van az ítéletidőnek Belső-Mongóliában

A hatóságok szerint a legsúlyosabb eset augusztus 16-án történt Pajennaoerben, ahol a folyó felső szakaszán kialakult villámáradás elsodorta kempingezők egy csoportját. A 13 eltűnt közül csupán egy ember élte túl a katasztrófát. Belső-Mongólia Ordosz nevű városában eddig legkevesebb öt halálos áldozata van az ítéletidőnek.

A kínai meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint Ordoszban annyi eső esett idén, amihez hasonlót hetven éve nem tapasztaltak.

A meteorológiai előrejelzés szerint a jövő hét elején visszatérnek a heves esők Belső-Mongóliába, zivatarokkal, jégesővel és viharos széllel; helyenként további 50-80 milliméternyi eső is hullhat.

Fotó: Shutterstock

További híreink

Egy horgász kitett egy posztot, de ami ez után jött, arra senki sem számított

Milliárdos benzinkirály támogatja Magyar Pétert

Szoboszlai kimaradhat a kezdőcsapatból, ütött az igazság órája

Németh Balázs úgy helyretette Geszti Pétert, hogy a fal adta a másikat

Mártsd langyos vízbe a mosogatógép-tablettát, eszméletlen ez a trükk

Így verték át a Rapid szurkolói a győrieket, Stöger mérgesen nyilatkozott + videó

Letartóztatták az Északi Áramlat gázvezeték-robbantás egyik fő gyanúsítottját + videó

„A motor jó formában van, a régi ruhám rám jön” – így készül a hazai MotoGP-futamra Talmácsi Gábor

Provokáció a javából: Ukrán parancsnok magyarul üzent, miután szétlőtték a Barátság vezetéket + videó

További híreink

Provokáció a javából: Ukrán parancsnok magyarul üzent, miután szétlőtték a Barátság vezetéket + videó

Fővárosi vezetés - Lesújtó eredménnyel zárult a vizsgálat a BKV-nál + videó

Szijjártó Péter: a kormány felszólította Brüsszelt, hogy vegye elejét a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásoknak

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Provokáció a javából: Ukrán parancsnok magyarul üzent, miután ismét szétlőtték a Barátság vezetéket + videó
2
Trump kiáll Orbán mellett: Döbbenetes válasz a Barátság kőolajvezeték szétlövése után
3
Magyar Péter zuhanórepülésben: Elvesztette a választók szívét?
4
Orbán Viktor: Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására
5
Vérlázító eset történt Kiskunmajsán - kiabálva kértek segítséget a kislányok
6
Sajtóértesülések szerint Putyin lényegében engedményeket tett korábbi területi követeléseiből
7
Nógrádi György - Drámai fejlemények a háborúban: most minden megváltozhat + videó
8
Menczer Tamás: Itt a bizonyíték! A Tisza csak egy digitális blöff + videó
9
RENDKÍVÜLI! - Rövid időn belül immár harmadszor is támadás érte a Barátság-kőolajvezetéket
10
Szijjártó Péter: a kormány felszólította Brüsszelt, hogy vegye elejét a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásoknak

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!