Több haláleset is történt a Spanyolországot és Portugáliát sújtó áramszünet idején + videó

Több haláleset is történt a hétfői, Spanyolországot és Portugáliát sújtó áramszünet idején. Galíciában egy házaspár és a fiuk szén-monoxid-mérgezésben hunytak el, miután a kieső áramszolgáltatás miatt használt generátor hibásan működött, és a mérgező gáz beszivárgott a házba. Madrid egyik negyedében pedig egy gyertya okozott lakástüzet, amit szintén az áramkimaradás miatt gyújtottak – ott egy 52 éves férfi hunyt el, 13 ember pedig füstmérgezéssel került kórházba.

Az egész Ibériai-félszigetet érintő áramkimaradás okait továbbra sem sikerült pontosan meghatározni. Portugália reggel bejelentette, hogy elővigyázatosságból felfüggeszti az energiakereskedelmet Spanyolországgal. Az itteni villamosenergia-hálózat üzemeltetője közben kedden kizárta az emberi hibát és a kibertámadást, de Pedro Sánchez kormányfő még mindig azon az állásponton van, hogy minden lehetőséget nyitva kell hagyni, úgyhogy mára egy újabb nemzetbiztonsági ülést hívott össze, ahol az energiacégekkel is egyeztet. A miniszterelnök jövő héten a kongresszus előtt számol be a fejleményekről, miközben az Európai Bizottság három hónapot adott a kormánynak arra, hogy részletes jelentést nyújtson be az áramszünet okairól, de Brüsszel ezzel párhuzamosan egy saját, független vizsgálatot is indít.

Madridban és Extremadurában még ma is a legmagasabb, 3-as vészhelyzeti készültség lesz érvényben, más régiók viszont visszatértek az alacsonyabb riasztási szintre. A barcelonai hatóságok meg is szüntették már a hivatalos riadót, de elővigyázatosságból ők is fenntartják a készültséget. Áram már mindenhol van, de a telekommunikációs szolgáltatásokban még mindig van fennakadás. A vasúti közlekedés fokozatosan helyreáll: az állami vasúttársaság, a RENFE nemrég közölte, hogy minden szolgáltatást helyre tudtak állítani. A legnagyobb állomásokon – például a madridi Atochában viszont még most is rengetegen várakoznak. A Vöröskereszt és a hadsereg már több mint 7 ezer embert látott el étellel, vízzel és takaróval.