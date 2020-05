Több ezren tüntettek maszk nélkül a szigorítások ellen Németországban

Több ezren tüntettek a járvány miatt hozott szigorítások ellen Németországban. A legtöbben Stuttgartban vonultak utcára, de kisebb megmozdulások voltak Berlinben, Münchenben és Frankfurtban is. Több demonstrálót őrizetbe vettek, mert megszegték az előírásokat. A berlini Alexanderplatzon előre be nem jelentett tüntetést tartottak, a rendőrség feloszlatta a megmozdulást, az egyenruhások paprikasprayt is bevetettek. Berlinben jelenleg legfeljebb ötvenfős rendezvények engedélyezettek.