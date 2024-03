Több ezren tüntettek Madridban a katalán amensztiatörvény miatt + videó

Világszerte áradások pusztítanak + videó

Még Dubajt is megbénította az özönvízszerű eső, az utak járhatatlanná váltak, több repülőjáratot is más repterekre kellett átirányítani. Pakisztánban pedig a heves esőzés mellett hóvihar is nehezíti az ott élők életét.