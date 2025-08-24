Több európai vezető üdvözölte Ukrajnát az ország függetlenségének évfordulóján + videó

Megosztás itt:

Fiataljaink, szüleink, minden ukrán férfi és nő. Köszönjük mindannyiótoknak, amit eddig átéltünk, és hogy együtt teremtettük Ukrajnát – így kezdte beszédét Volodimir Zelenszkij Ukrajna függetlenségének 34. évfordulóján. Az ukrán elnök hangsúlyozta, 1278 napja az ország függetlenségéért küzd Ukrajna és ezekért a nehéz napokért köszönettel tartozik mindenkinek, közöttük a szövetségeseknek is.

Volodimir Zelenszkij kijelentéseire többen is reagáltak. Az Európia Bizottság elnöke, Ursula Von der Leyen közösségi oldalán válaszolt, hangsúlyozva, hogy az Európai Unió is egy független Ukrajnáért dolgozik, mert idézem: egy szabad Ukrajna egy szabad Európát jelent.

A kijevi ünnepélyen többek között Kieth Kellogg amerikai különmegbízott és Mark Carney, kanadai miniszterelnök is részt vett.