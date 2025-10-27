Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 27. Hétfő Szabina napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Több európai vezető ellen tettek feljelentést migránsok ellen elkövetett bűncselekmények vádjával + videó

2025. október 27., hétfő 15:00 | HírTV

A listán olyan nevek szerepelnek, mint Angela Merkel volt német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök vagy Frans Timmermans az Európai Bizottság korábbi alelnöke. Az olaszok között ott van Matteo Salvini és sok más jobb illetve baloldali politikus is.

  • Több európai vezető ellen tettek feljelentést migránsok ellen elkövetett bűncselekmények vádjával + videó

A két ügyvéd egy 700 oldalas dokumentumot állított össze, amely azt próbálja alátámasztani, hogy több mint 100 európai vezető követett el emberiség elleni bűntetteket a Földközi-tenger középső részén átkelő migránsokkal szemben 2014 és 2020 között. A listán számos olasz politikus is szerepel. Köztük Matteo Renzi, Paolo Gentiloni és Giuseppe Conte volt miniszterelnökök, valamint Angelino Alfano, Marco Minniti és Matteo Salvini volt belügyminiszterek is. A Hír TV által megkérdezett baloldali képviselő szerint a bevándorlókat meg kell érteni és segíteni kell őket.

További híreink

Fekete lángos?! Halloween-szenzáció Szombathelyen

Schmidt Mária: Hogyan viselkedtek velünk az osztrákok az elmúlt évtizedben? + videó

Ezt nem lehet titokban tartani, máris megválna magyar kapusától a Liverpool

Ez a fűszer eltűnt a magyar konyhából – pedig egykor igazi kincs volt

Gyászol Hollywood: Meghalt a világ legszebb fiújának tartott színésze

Kubatov Gábor mai üzenete komoly figyelmeztetés a Ferencváros játékosainak + videó

Óriási győzelmet aratott az argentin elnök pártja

Lidl: szuper áron lehet a tiéd a 39 részes Parkside készlet

Tusk jóslásokba bocsátkozott a háború végével kapcsolatban

További híreink

Tusk jóslásokba bocsátkozott a háború végével kapcsolatban

A Vatikánban folytatja a békemisszióját Orbán Viktor + videó

Ismét leállt egy európai repülőtér – furcsa tárgyakat észleltek az égen!

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Óriási győzelmet aratott az argentin elnök pártja
2
Schmidt Mária: Hogyan viselkedtek velünk az osztrákok az elmúlt évtizedben? + videó
3
A Vatikánban folytatja békemisszióját Orbán Viktor + videó
4
Orbán Viktor: Egyre rosszkedvűbben történik Ukrajna támogatása + videó
5
A vatikáni találkozók után Orbán Viktor Giorgia Meloni olasz kormányfővel is tárgyal + videó
6
Tusk jóslásokba bocsátkozott a háború végével kapcsolatban
7
Bayer Zsolt barátilag kérte meg Nagy Ferót a bocsánatkérésre
8
UFO repült Moszkva felett? A tudós válaszolt + videó
9
Szijjártó Péter kemény üzentet küldött Donald Tusknak
10
Háború Ukrajnában – Innen szerez Ukrajna újabb forrásokat a háború finanszírozásához + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

A Vatikánban folytatja békemisszióját Orbán Viktor + videó

A Vatikánban folytatja békemisszióját Orbán Viktor + videó

 Magánkihallgatáson fogadta Orbán Viktort 14. Leó Pápa hétfő reggel. Az olasz lapok szerint Orbán Viktor a már korábban elkezdett békemisszióját folytatja, kihasználva a szentszék rendkívül szerteágazó diplomáciáját. Rómából Jánosi Dalma tudósított.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!