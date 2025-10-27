Több európai vezető ellen tettek feljelentést migránsok ellen elkövetett bűncselekmények vádjával + videó

Megosztás itt:

A két ügyvéd egy 700 oldalas dokumentumot állított össze, amely azt próbálja alátámasztani, hogy több mint 100 európai vezető követett el emberiség elleni bűntetteket a Földközi-tenger középső részén átkelő migránsokkal szemben 2014 és 2020 között. A listán számos olasz politikus is szerepel. Köztük Matteo Renzi, Paolo Gentiloni és Giuseppe Conte volt miniszterelnökök, valamint Angelino Alfano, Marco Minniti és Matteo Salvini volt belügyminiszterek is. A Hír TV által megkérdezett baloldali képviselő szerint a bevándorlókat meg kell érteni és segíteni kell őket.