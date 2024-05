Több európai politikus is halálos fenyegetést kapott + videó

Csütörtökön a lengyel miniszterelnök, Donald Tusk is közzétette egy közösségi médiás poszt másolatát, amelyben őt fenyegetik. Azt is megjegyezte, hogy a szlovák kollégáját ért támadás után sok hasonló bejegyzést lehetett találni.

A párt egyik parlamenti képviselője, Richard Glück is fenyegetést kapott, a gyanúsítottat a rendőrök már őrizetbe is vették.

