Több a muszlim diák, mint keresztény Bécs iskoláiban - mi történik, és miért fontos ez Magyarországnak?

Megosztás itt:

Pár évvel ezelőtt még arról szóltak a hírek, hogy Bécs állami iskoláiban nagyjából egyenlő arányban voltak jelen muszlim és keresztény diákok. Az Osztrák Integrációs Alap (ÖIF) 2024/25-ös tanévre vonatkozó adatai szerint azonban a trend megfordult: a bécsi állami iskolákban a muszlim diákok aránya elérte a 41,2%-ot, míg a keresztényeké 34,5%-ra csökkent. A közép- és műszaki iskolákban a muszlim diákok aránya már közel 49%, az általános iskolákban pedig 37,7% muszlim és 32,1% keresztény diákot regisztráltak. Bécsben a migrációs háttérrel rendelkező diákok aránya 54,2%, a mintegy 518 400 fiatal közül egyharmad külföldön született, kétharmaduk pedig olyan családban, ahol a szülők külföldön születtek.

A nem német anyanyelvű diákok aránya országos szinten 26%, de Bécsben 49%, sőt, egyes kerületekben – például Favoritenben (72%), Ottakringban (67%) vagy Simmeringben (67%) – kiugróan magas. Még a legkevésbé érintett kerületekben, mint Josefstadt (25%) vagy Innere Stadt (22%), is minden negyedik-ötödik diák nem német anyanyelvű.

Közbiztonság romlása, a migráció árnyoldala

A rosszul kezelt migráció nemcsak az oktatási rendszert terheli, hanem a közbiztonságra is súlyos hatással van. Bécsben a migrációs háttérrel rendelkező diákok magas aránya miatt nőtt a konfliktusok száma az iskolákban. Az ÖIF adatai szerint a bécsi elsősök 44,6%-a nem beszéli megfelelően a német nyelvet, ami megnehezíti az oktatást és feszültségeket szül. Tanárok beszámolói szerint egyes migráns diákok nem fogadják el a helyi kulturális normákat, és szélsőséges esetekben erőszakos incidensek is előfordulnak. Ez nemcsak az iskolákban, hanem a város utcáin is érezteti hatását, a bécsi rendőrségi statisztikák szerint az utóbbi években nagyot nőtt a migrációs hátterű elkövetőkkel kapcsolatos bűncselekmények száma, különösen a vagyon elleni bűncselekmények és az erőszakos cselekmények terén. A helyi lakosok egyre kevésbé érzik magukat biztonságban, sokan pedig más városokba vagy országokba költöznek, hogy elmeneküljenek a romló közbiztonság elől.

Költségvetési teher: milliárdok az integrációra az adófizetők pénzéből

Az ellenőrizetlen migráció hatalmas terhet ró az osztrák költségvetésre. Az ÖIF jelentése szerint az integrációs programok, nyelvoktatás, szociális ellátás és a migráns diákok oktatási támogatása évente több milliárd euróba kerül. Például Bécsben a speciális nyelvi osztályok fenntartása és a szociális segélyek kifizetése jelentős kiadást jelent, miközben az adófizetők terhei nőnek. Az osztrák államkincstár adatai szerint a migrációval kapcsolatos költségek 2015 óta folyamatosan emelkednek, és a tendencia nem mutat lassulást. Ez az összeg más területekről – például az egészségügytől, oktatástól vagy infrastruktúrától – von el forrásokat, ami hosszú távon az osztrák középosztály életszínvonalának csökkenéséhez vezethet.

Magyarország példája: a nemzeti érdekek védelme

Ezzel szemben a magyar kormány határozottan ellenáll az ellenőrizetlen migrációnak, és ez a bécsi helyzet fényében különösen indokolt. A szigorú határvédelem és a szabályozott bevándorlási politika nemcsak a magyar emberek biztonságát garantálja, hanem a költségvetés stabilitását is védi. A kormány álláspontja világos, az ellenőrizetlen migráció kulturális, társadalmi és gazdasági katasztrófához vezethet, ahogy azt Bécsben is látjuk. Magyarország nem hajlandó feladni nemzeti identitását, biztonságát és gazdasági erőforrásait csak azért, hogy megfeleljen Brüsszel migránspárti elvárásainak – ellentétben Magyar Péterrel és a Tisza Párttal, akik az EPP bábjaként cselekednek a támogatásért cserébe.

Mi lehet a következménye, ha nem cselekszünk?

Ha hagyjuk, hogy a migránspárti politika, amit Magyar Péter és a Tisza Párt követ, - bár politikai haszonszerzés okán mást kommunikálnak - gyökeret verjen Magyarországon, a bécsi forgatókönyv nálunk is valósággá válhat. Az iskolákban romlana az oktatás minősége, a közbiztonság zuhanna, és a magyar adófizetők pénzéből milliárdokat költenének migránsok integrációjára. A kulturális különbségek miatt nőnének a társadalmi feszültségek, az erőszakos bűncselekmények száma emelkedne, és a magyar családok biztonsága veszélybe kerülne. Bécsben már most sok szülő keres más városokat, ahol gyermekeik biztonságban tanulhatnak – nem hagyhatjuk, hogy Magyarország is erre a sorsra jusson!

Miért fontos ez a szavazóknak?

Gondoljon a gyermekeire, a családja biztonságára, a jövőjére! Magyar Péter és a Tisza Párt az Európai Néppárt migránspárti politikáját hozná Magyarországra, kockáztatva mindazt, amit a magyar kormány eddig megvédett, a biztonságot, a nemzeti identitást és a gazdasági stabilitást. A bécsi példa intő jel, nem akarunk olyan országot, ahol az utcákon félelem uralkodik, az iskolákban káosz van, és az adófizetők pénzét elpazarolják. Álljon a magyar kormány mellé, amely a magyar emberek érdekeit helyezi előtérbe, és mondjon nemet a Tisza Párt európai pártcsaládjának roppant veszélyes politikájára!

Hívás cselekvésre

Magyarország jövője a tét! Ne hagyjuk, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt az Európai Néppárt bábjaként tönkretegye hazánk biztonságát és stabilitását! Ossza meg ezt a cikket, hogy mások is lássák, milyen veszélyt jelent a migránspárti politika! Támogassa a magyar kormányt, amely a határok védelmével és a nemzeti érdekek képviseletével garantálja a magyar emberek biztonságát és jólétét!

Forrás: HEUTE/Bennfentes/ Osztrák Integrációs Alap (ÖIF)

Fotó: Canva