Tízre emelkedett az Európában pusztító Ciarán vihar áldozatainak száma

Legkevesebb öt halottja van a rendkívül heves Ciarán nevű szélviharnak és az azt kísérő esőzésnek a közép-olaszországi Toszkána régióban. Egy ötéves ukrán fiú és egy 64 éves nő életét vesztette a lehulló ágak miatt a belgiumi Gent városában. Ítéletidő tombol Európa-szerte.

A Ciaran miatt több mint egymillió lakásban szűnt meg az áram. A vihar megszakította a vasúti, légi és tengeri forgalmat Belgiumban, ahol az antwerpeni kikötőt lezárták. A nyugati Bretagne-i régióban 207 km/órás széllökéseket regisztráltak az északnyugati part csúcsán fekvő Pointe du Raznál, míg Brest kikötővárosában 156 km/órás széllökéseket mértek. A francia közúti és a vasúti forgalomban is akadozik.

Kicsit bosszantó, mert kidőlt egy fa az autópályán, így ma reggel két órát autóztunk a vasútállomásig, ami általában 30 percet vesz igénybe, és ennyi - így késtük le a vonatunkat. Aztán felszálltunk egy másik vonatra, ami most késik, és már azt is tudjuk, hogy a csatlakozások is késni fognak

– mondta egy helyi. Franciaországban is áldozatokat követelt a vihar. Egy teherautósofőr életét a kidölt fák vették el, míg egy másik férfit a heves széllökés sodort le az erkélyéről.

A francia belügyminiszter elmondása szerint több mint tízezer tűzoltó dolgozik a kármentésen. Jelenleg tizenöt sérültről tudunk meg, közülük hét tűzoltó. 13 500 tűzoltó dolgozik ezek között a nehéz körülmények között, akiknek ezúton is szeretnék köszönetet mondani, akárcsak azoknak, akik az ország területén közszolgálatot teljesítenek. A légi, vasúti és kompjáratokat több országban is törölték. Több mint 200 járatot a földön maradt az amszterdami Schiphol repülőtéren, amely egy jelentős európai csomópont.

Dél-Angliában iskolák százait zárták be – ott 135 km/órás szelet mértek. A jersey-i Csatorna-szigeten a helyi média szerint a lakosokat szállodákba kellett elhelyezni, mivel a 164 km/h-s széllökések megsemmisítették az otthonaikat.