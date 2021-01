Tízmilliók beoltását tervezi London

Magyarország készen áll a tömeges oltásra - jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor hozzátette: amennyiben nagy mennyiségű vakcina érkezik, akár tízezer fölötti oltópontot is kialakíthatnak. A kormányfő elmondta, a nyugati vakcinák mellett figyelemmel kísérik a keleti fejlesztéseket is. A miniszterelnök szerint az orosznál hamarabb és nagyobb mennyiségben állhat majd rendelkezésre a kínai vakcina. A koronavírus-járvány második hullámát „megfékeztük”, és most az a feladat, hogy ne tudjon elindulni egy harmadik hullám - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. 1307 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 327 995-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 103 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 9884 főre emelkedett. Az ország 99 településén végeznek koronavírus gyorsteszteket pedagógusokon és iskolai dolgozókon a hétvégén. A vizsgálat ingyenes és önkéntes, a célja pedig az, hogy hétfőtől a tanévet biztonságosan lehessen folytatni. A 2010 és a 2020 közötti évtized az elmúlt száz év legsikeresebb évtizede volt Magyarországnak, a következő tíz év pedig még jobb lehet - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Idén is élhetnek a négy- vagy többgyermekes édesanyák a személyi jövedelemadó alóli mentességgel, a kedvezmény a vér szerinti és az örökbefogadott, illetve a már felnőtt gyermekek után is jár - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter. A 2010-ben megkezdett bürokráciacsökkentés részeként 2021. január 1-jével tovább egyszerűsödik az ügyintézés az állampolgárok és a cégek számára - tudatta a Miniszterelnökség közleményben. Miniszterelnökség: a Magyar Falu Program indulása óta az 5000 lélekszám alatti települések komoly fejlődésnek indultak és jellemzően megállt az elvándorlás és a népességfogyás a falvakban. Hétfőtől újra lehet pályázni elektromos kerékpárok kedvezményes vásárlására - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A világban 84,5 millióra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma, 1,8 millióra nőtt a halálos áldozatok száma. 47,6 millióan meggyógyultak. Romániában ötvenezer alá csökkent vasárnap a nyilvántartott aktív koronavírus-fertőzöttek száma, az oltási kampány első hetében pedig mintegy 13 ezer egészségügyi dolgozó kapta meg az első adagot a BioNTech-Pfizer vakcinából. Törökországban az elmúlt huszonnégy órában 9 877 ember szervezetében azonosították a SARS-CoV-2 koronavírust - derült ki a török egészségügyi minisztérium közzétett jelentéséből. Ausztria heti 60 ezer adag koronavírus elleni oltóanyaggal számol januárban - adta hírül az osztrák Kurier című napilap. A szlovén kormány január 7-ig meghosszabbította a koronavírus-járvány megfékezésére hozott korlátozásokat az országban - írta a helyi sajtó. Ukrajnában az elmúlt 24 órában - épp úgy mint a megelőző napokban - a korábbiakhoz képest jóval kevesebb, ötezer alatti új koronavírusos fertőzöttet regisztráltak. A belga közegészségügyi intézet legfrissebb adatai szerint tovább csökken az új koronavírusos fertőzettek napi átlaga az országban. Edi Rama albán miniszterelnök biztosította Koszovót arról, hogy az országa számára jóváhagyott fél millió ampullányi koronavírus elleni oltóanyagból juttat Pristinának is. Kormányválság veszélyével indult az év az olasz politikában, miután a legkisebb kormánypárt, az Élő Olaszország csütörtökig adott ultimátumot Giuseppe Conte miniszterelnöknek, az ellenzék pedig e célból egy nap alatt százezer aláírást gyűjtött össze. Meghaladta a 75 ezret az új koronavírus-járványban elhunyt betegek száma az olasz egészségügyi minisztérium esti adatai szerint, miközben a kormány a január 7-ig bevezetett szigorú korlátozások meghosszabbítását mérlegeli. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint megvan a remény arra, hogy a következő hónapokban több tízmillió adagot sikerül beadni a koronavírus ellen kifejlesztett vakcinákból. Több spanyol tartomány szigorított a koronavírus-járvány terjedésének megfékezését célzó óvintézkedéseken egy illegális barcelonai partit követően. Az eddigi korlátozások további szigorítását tervezik Izraelben az új koronavírus-fertőzések növekedésének csökkentése érdekében. Megalakult a Líbiai Politikai Párbeszéd Fórumának tanácsadói bizottsága - jelentette be az ENSZ Líbiai Támogató Missziója. Pokolgépes merényletben életét vesztette két francia katona Mali keleti részén, egy társuk pedig megsebesült - jelentette be a francia elnöki hivatal. Két, törökbarát milíciák ellenőrzése alatt álló észak-szíriai városban robbant fel szombaton autóba rejtett pokolgép, hatan meghaltak - jelentette az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja. Hetvenre emelkedett két, északnyugat-nigeri falu elleni támadás halálos áldozatainak a száma, a feltehetően iszlamista támadók akcióinak legkevesebb tizenhét sebesültje is van. Eddig négy halálos áldozata van a szerdai norvégiai földcsuszamlásnak. Vonat gázolt halálra egy embert Karcag és Püspökladány között - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság az MTI-vel. Az Ökumenikus Segélyszervezet közleményben tudatta, hogy országos szolidaritási akciót indít a horvátországi földrengés utáni újjáépítés támogatására. Pest megyében hét illegális migránst fogtak el a rendőrök az elmúlt 12 órában – írja a police.hu. Kigyulladt egy háromszintes társasház pincéje Rajkán, az épület füsttel telt meg, ezért a lakókat kimenekítették. A tüzet eloltották, senki nem sérült meg - tájékoztatta a Győr-Moson-Sopron megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Hatvannyolc éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt Ludasi Róbert kajak-kenu mesteredző. La Liga: Athletic Bilbao-Elche 1:0 Serie A: Internazionale-Crotone 6:2 Férfi kosárlabda NB I: Alba Fehérvár - Naturtex-SZTE-Szedeák 78:87 Női kézilabda NB I: FTC-Rail Cargo Hungaria - Kisvárda Master Good SE 34:22 A várakozásoknak megfelelően Mauricio Pochettinót nevezték ki vezetőedzőnek a Paris Saint-Germain labdarúgócsapatánál.