Tízmillió eurókat fordít a spanyol kormány a migránsokra + videó

A Sánchez-kormány ezeket az áttelepítéseket a bevándorlási törvény módosításával akarja még sűrűbbé tenni, miközben a régióvezetők és az állampolgárok is aggódnak, aminek az az oka, hogy a kormány visszatartja az áthelyezésekkel kapcsolatos információkat, illetve választást sem hagyva telepíti be az illegális bevándorlókat a spanyol településekre.

Ez azt jelenti, hogy növelik az őrző-védő személyzet létszámát és a munkájukhoz szükséges eszközöket is, hogy megelőzhetőek legyenek az egyre sűrűbben előforduló konfliktusok és bűncselekmények. És itt még mindig nincs vége, ugyanis körülbelül ötmilliárd forintnak megfelelő összeget kap az a civil szervezet is, amelyik abban segít, hogy a szigetekre érkezett afrikaiakat más régiókba szállítsák át, ami a jövőben egyre sűrűbben fog előfordulni az idén tapasztalható történelmi migrációs nyomás miatt.

