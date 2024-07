Tízezrével menekülnek az emberek Szudánban a harcok elől

A helyi segélyszervezetek beszámolói szerint mindkét város menedékhelyei gyorsan megteltek, miután Sennar régióban már addig is több mint 285 ezer belső menekült élt. A rendelkezésükre álló élelem fogytán van, mert időközben al-Gedaref falvaiból is tömeges menekülésbe kezdett a lakosság.

