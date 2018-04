Tízezrek ünnepelték Jerevánban az örmény miniszterelnök lemondását

A kormányfő hétfőn jelentette be, hogy távozik az ország éléről, miután az ellenzéki tüntetők a múlt heti kinevezése óta hatalmas demonstrációkon tiltakoztak ellene. Az államfő elrendelte a kormány menesztését.

Örményország ünnepel: az ellenzéki tüntetők annak örülnek, hogy 10 év után megszabadultak Szerzs Szargszjantól. A csaknem két hete tartó hatalmas demonstrációk miatt a miniszterelnök hétfőn bejelentette a lemondását.

Szargszjan vesztét az okozta, hogy látványosan ragaszkodott a hatalomhoz. Miután egy évtizedig vezette államfőként a kaukázusi országot, kitöltve a törvény által engedett maximális két ciklust, átült a miniszterelnöki székbe – de előtte gondoskodott róla, hogy a tényleges hatalom is átkerüljön az elnöki hivataltól a kormányfőhöz.

Az elnökiről a parlamenti rendszerre való átállást egy – sokak szerint – elcsalt népszavazás biztosította neki 2015-ben. Szargszjan ekkor még hangosan bizonygatta, hogy nem akar miniszterelnök lenni, nem pályázik örökös hatalomra. A múlt héten viszont megszegte az ígéretét, úgyhogy az örmények az utcára vonultak.

A tiltakozó megmozdulások közben időről időre összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel, az egyenruhások több száz embert őrizetbe is vettek.

A System of a Down nevű örmény–amerikai heavy metal együttes frontembere is örül, hogy ennek vége van. „Nagyon boldog voltam. Megöleltem a feleségem, felmentünk az emeletre és együtt néztük az élő közvetítést. Nagyon boldog voltam, megkönnyebbültem, hogy nincs több letartóztatás és vérontás, hogy békésen lett vége. Úgy hangzik, mintha beteg lennék, de borzasztóan izgatott vagyok” – nyilatkozta Serj Tankian.

Az ellenzéki tüntetések élére egy Nikol Pasinjan nevű parlamenti képviselő állt. A rendőrök a hétvégén rövid időre őt is őrizetbe vették, majd nem sokkal Szargszjan lemondása előtt szabadon engedték.

Pasinjan, kvázi győzelmi beszédét hétfő este hatalmas tömeg hallgatta Jereván főterén „Remélem a kormánypárt elismeri a bársonyos, erőszakmentes népi forradalom győzelmét. Minél hamarabb történik ez meg, annál jobb lesz Örményországnak. A bársonyos forradalmunk nem állhat meg félúton. A cél a végső győzelem” – hangoztatta.

A lemondott Szerzs Szargszjan helyét régi szövetségese, az előző miniszterelnök, Karen Karapetjan vette át ügyvivő kormányfőként.