Tízezrek tüntettek Spanyolországban a Gázát segítő Flotilla elfogása után + videó

Két embert őrizetbe vettek és több rendőr megsérült tegnap, miután több spanyol városban is tüntetések voltak az izraeli haditengerészet által feltartóztatott, Gázába tartó nemzetközi segélykonvoj, a Flotilla miatt.

Madridban és Barcelonában tízezrek vonultak utcára, hogy kifejezzék szolidaritásukat a palesztinokkal. A demonstrálók között főként diákok és aktivisták voltak, akik Izrael katonai fellépését bírálták, illetve a gázai helyzet miatt tiltakoztak. A tömegben sokan a „Szabad Palesztinát” és az „Ez nem háború, hanem népirtás” jelszavakat skandálták.

A HírTV-t Tóth Brigitta tudósította Murciából.