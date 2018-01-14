2018. január 14.,
vasárnap, Bódog napja

Tízezrek tüntettek az osztrák kormány ellen Bécsben

Hír TV

2018. január 14., vasárnap 11:00

A demonstrálók azt üzenték Európának: bojkottálja az új jobboldali kabinet szabadságpárti minisztereit, és ne működjön együtt Ausztriával, amikor az az év második felében átveszi az Európai Unió soros elnöki tisztét. A decemberben megalakult új osztrák kormányban Sebastian Kurz néppárti kancellár a szélsőjobboldalinak tartott Osztrák Szabadságpárttal lépett koalícióra. Mindkét párt az illegális migráció megfékezését és az iszlám radikalizmus elleni harcot tűzte zászlajára.

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