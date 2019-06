Tízezer eurót is elkért a bulgáriai embercsempész-hálózat az afgán migránsoktól

Magyarországnak az a fontos, hogy alkalmas embert találjanak az Európai Bizottság élére - mondta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter az Országgyűlés európai ügyek bizottságának ülésén. Soros György célja semmit sem változott, továbbra is Magyarországra akarja kényszeríteni a bevándorlást - mondta a Fidesz-frakció szóvivője. Halász János hangsúlyozta: a brüsszeli bürokrácia meg akarja buktatni a nemzetállamokat, céljuk, hogy migránsokkal árasszák el Európát. Az Országgyűlés négy hónappal meghosszabbítva október 31-ig tolta ki a banki adategyeztetés határidejét egy törvénymódosítással. A monetáris tanács nem változtatott az alapkamat 0,9 százalékos szintjén. Kálmán Olga szerint Tarlós István leállíttatta a panelprogramot. Jelenleg is tart az állam által támogatott panelprogram, amely a panelos épületek energiatakarékosságra törekvő felújítását jelenti - közölte a főpolgármester. Tarlós István: Az ellenzéki előválasztás nem a választás törvényes szabályai szerint történik, a tényleges részvételi aránytól kezdve a válaszadók hovatartozásán át a szavazatok számáig és megoszlásáig hitelesen semmi nem ellenőrizhető. Puzsér Róbert sem mondott akkora dőreségeket, mint Karácsony Gergely vagy Kálmán Olga - mondta Tarlós István. Szűnjön meg az a törvényi előírás, hogy le kell sötétíteni a dohányboltok ablakait, mert ez a megoldás veszélyes az üzletben dolgozókra! - szólította fel a kormányt budapesti sajtótájékoztatóján Szilágyi György, a Jobbik szóvivője. A Mi Hazánk Mozgalom felszólította a belügyminisztert és a rendőrséget, hogy tiltsák be a július 6-ára meghirdetett Budapest Pride felvonulást. A magyar gazdaság fejlődésének kulcsa, hogy az új, modern autóipari korszak beruházásait Magyarországra tudjuk vonzani - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Jövedelempótló támogatást igényelhetnek a méhészek - az agrártárca új támogatási konstrukciót dolgozott ki a méhészeti tevékenység támogatására, valamint a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzésére. A hőség miatt megtiltotta az állatok szállítását az Agrárminisztérium a klímaberendezéssel nélküli járművekben; a tiltás főként a Törökországba tartó, kérődző szállítmányokat érinti - mondta Pallós László állatvédelmi főfelügyelő. Mintegy 300 ezer diák vállal munkát egy év alatt az országban - mondta Majzik Nándor, a Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetsége. Bagi Iván és Nacsa Olivér humorista kapta az idei Karinthy-gyűrűt, a közmédia szórakoztató műsoraiban kiemelkedő teljesítményt nyújtó alkotókat és előadókat elismerő díjat. Életfontosságú mentőkötélnek nevezte Orbán Viktornak írt köszönőlevelében a nigériai Sokoto megyéspüspöke azt az 1 millió eurós támogatást, amit Magyarország biztosított a Hungary Helps Program keretében az afrikai egyházmegyének. A vasárnapi rendkívüli EU-csúcson érvényesülhetnek a visegrádi országok érdekei - vélekedett Halkó Petra, a Századvég Alapítvány nemzetközi elemzője. Értékesítené magyarországi érdekeltségei egy részét az E.ON - jelentette be a német energetikai társaság vezetője. Vasárnap aláírják az Európai Unió és Vietnam közötti szabadkereskedelmi és beruházásvédelmi egyezményt - jelentették be Brüsszelben. Július 23-án jelentik be, hogy ki lesz a kormányzó brit Konzervatív Párt új vezetője. Ukrajna felfüggeszti munkáját az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében, tiltakozásképpen az ellen, hogy Oroszország visszakapta öt éve megvont szavazati jogát a szervezetben. Oroszország folytatja a haditechnika karbantartását Venezuelában, ennek a programnak a keretében szállt le orosz katonai gép a dél-amerikai országban - jelentette ki Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes. Donald Trump amerikai elnök tartósan elbarikádozta a diplomácia útját az újabb szankciókkal, amelyek célpontjainak egyike az iszlám köztársaság legfőbb vallási és politikai vezetője - közölte az iráni külügyi szóvivő. Mintegy 100 ezer család élelmezése került veszélybe Jemenben, mert a húszik nem engedtek kikötni egy segélyszállító hajót az általuk ellenőrzött területen - közölte az ENSZ Világélelmezési Programja. Kormányellenes összeesküvés gyanújával őrizetbe vették Egyiptomban a Hoszni Mubarak volt elnök hatalmát megdöntő 2011-es felkelés egyik vezetőjét. Csaknem 15 ezer rendőrt és katonát küldött az Egyesült Államokkal közös határához Mexikó az illegális bevándorlás megfékezése céljából Washingtonnal kötött megállapodás részeként - közölte a mexikói védelmi miniszter. Nyolctól tízezer euróig terjedő összeget kellett fizetniük azoknak az afgán állampolgároknak, akik igénybe vették a nyugat-európai országokba migránsokat eljuttató bolgár embercsempész-hálózatot - közölte a bolgár ügyészség. Ötvenöt napig tartó kihallgatás és vizsgálati fogság után, bizonyítékok hiányában szabadlábra helyezték Izraelben azt a palesztin férfit, akit egy hétéves izraeli kislány megerőszakolásával vádoltak. Sikeresen földet ért a Szojuz MSZ-11 orosz űrhajó leszállóegysége három űrhajóssal a fedélzetén. A SpaceX amerikai űrkutatási magánvállalat harmadszor bocsátotta fel sikeresen a Falcon Heavy óriásrakétáját a floridai Kennedy Űrközpontból. A hőség miatt szerdára az egész országra figyelmeztetéseket adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Több száz millió forintos kárbejelentést kaptak a hazai biztosítók a viharok miatt. Elgázolt egy személyvonat egy embert Debrecen-Tiszalök vonalon, a helyszínelés idejére az érintett vágányszakaszt lezárták. Gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt indítottak nyomozást, ismeretlen tettes ellen, a MOM Sportközpont tetején történt tűzeset miatt. Prostitúció elősegítése miatt kihallgatott a rendőrség négy embert, akik prostituáltaknak adtak bérbe egy paksi házat - közölte a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság. A Bukoviczki Nikoletta, Gonda Daniella páros és az egyesben versenyző Krausz Gergely is kikapott Minszkben, az Európa Játékok tollaslabda-tornáján. A 28 éves francia válogatott kézilabdázó Gnonsiane Niomblával erősödik a Siófok KC. Spanyol sajtóértesülés szerint Neymar szóban megegyezett az FC Barcelonával - a brazil labdarúgó a Paris Saint-Germaint elhagyva visszatér a katalán csapathoz.