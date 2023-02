Tíz tonnányi segélyszállítmány érkezett Magyarországról Törökországba

Megosztás itt:

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a török kollégájával, Mevlüt Cavusogluval közös sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy Magyarországon mindenkit lesújtott a földrengés híre.

"Ha egy testvéri nép, egy testvéri nemzet bajba kerül, az mindig aggodalommal tölt el bennünket, és egyáltalán nem volt kérdéses, nem volt kétséges, hogy azonnali segítséget nyújtottunk Törökországnak" - szögezte le.

Rámutatott: az első napokban mindenki az emberéletek mentésére koncentrált, hazánkból is a legjobb kutató-mentőcsapatok érkeztek, összesen 167 magyar szakember dolgozott a helyszínen 29 kutyával, akik 35 túlélőt találtak a romok alatt.

Közölte, hogy a mentési munkálatok után most az otthonaikat elvesztett emberek támogatása a legfontosabb, ezért Magyarország olyan eszközökkel töltött meg egy katonai szállítógépet, amelyek szükségesek a hideg idő átvészeléséhez, az ideiglenes elhelyezéshez és az orvosi ellátáshoz.

"Összesen tíz tonnányi segítséget hoztunk, másfél tonna gyógyszert, 500 tábori ágyat, 1500 takarót, 600 hálózsákot és 2000 infúziós eszközt annak érdekében, hogy az otthonaikat elvesztett emberek számára a török kormány biztosítani tudja az ideiglenes elhelyezést a mostani, még elég barátságtalan időjárási körülmények közepette" - húzta alá.

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy emellett egyeztetéseket folytatnak további olyan egészségügyi, orvosi eszközök átadásáról, amelyek segítséget jelenthetnek a fokozott kórházi ellátási igény során. Amint a török hatóságok kijelölik a szükséges felszereléseket, Magyarország haladéktalanul el fogja juttatni Törökországba az újabb csomagot.

"Magyarország tehát Törökország barátja. Természetes, hogy bajban a barátaink mellett állunk, és a jövőben is minden segítséget megadunk ahhoz, hogy a török emberek élete minél előbb vissza tudjon kerülni a normális kerékvágásba" - fogalmazott.

A miniszter a kétoldalú stratégiai partnerséget és együttműködést azzal a ténnyel támasztotta alá, hogy a magyarországi energiabiztonság nem lenne reális Törökország nélkül, hiszen a Török Áramlat vezeték fedezi hazánk gázfogyasztásának nagy részét, ráadásul az Azerbajdzsán bevonására vonatkozó jövőbeli diverzifikációs tervek sem működőképesek Törökország nélkül, és emellett a közvetlenül török értékesítésű gáz vásárlásáról is tárgyalások indultak.

A miniszter arra is kitért, hogy a magyar és a török kormány a jövőben is a béke hangját próbálja majd erősíteni a nemzetközi politikában, ahogyan tették eddig is.

"Ez számunkra kritikus fontosságú kérdés, tekintettel arra, hogy Ukrajna szomszédai vagyunk" - mondta. Hozzátette: nagyra becsüljük, hogy Törökországnak a béke hangját erősíti, "hiszen nekünk, magyaroknak egyértelműen az az érdekünk, hogy az Ukrajnában zajló háború minél előbb véget érjen, mert csak így lehet biztosítani az emberéletek megmentését" - hangoztatta.

Leszögezte: Magyarország azonnali tűzszünetet és béketárgyalásokat szeretne, és hogy a tárgyalások, nem teljesen reménytelenek, azt éppen Törökország példája bizonyítja, hiszen az eddigi egyetlen sikeres közvetítési kísérlet Ankarához fűződik a gabonaszállítás újraindítása kapcsán.