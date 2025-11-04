Tíz órás küzdelem egy életért – A római Torre dei Conti tragédiája + videó
Megosztás itt:
2025. november 04., kedd 19:10
| Hír TV
Tragédiába fordult egy felújítás Róma szívében. Részlegesen összeomlott a középkori Torre dei Conti a Fórum Románumon, maga alá temetve több munkást. Egyikükért tíz órán át küzdöttek a tűzoltók, és bár élve emelték ki, a kórházban belehalt sérüléseibe. A Híradóban Jánosi Dalma jelentkezik a drámai mentés részleteivel.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A bővítési biztos az Európai Parlament külügyi bizottsága előtt számolt be a folyamatról, és egyben megerősítette az Európai Bizottság politikai szándékát Ukrajna gyorsított felvételéről. A részletekről Bugnyár Zoltán számolt be, Brüsszelből.