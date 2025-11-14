Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 14. Péntek Aliz napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Célpont 22:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Tíz éve követte el az Iszlám Állam a valaha volt egyik legsúlyosabb terrortámadást Párizsban + videó

2025. november 14., péntek 20:40 | Hír TV

Lövések dördültek a Párizsban 2015. november 13-án este. Három, testén robbanóövet viselő terrorista hatolt be a Bataclan koncertterembe, ahol gépfegyvereikkel azonnal tüzet nyitottak a szórakozókra és kilencven embert megöltek.

  • Tíz éve követte el az Iszlám Állam a valaha volt egyik legsúlyosabb terrortámadást Párizsban + videó

További híreink

Óriásit fordul az időjárás a hét első napján, ennek sokan nem fognak örülni

Így tüntetik el a tanúkat? Ukrán fantomcég fizetett 290 milliós óvadékot a pénzmosókért

Mi történt Kökény Lalival? Váratlanul lelépett a Megasztár fiatal versenyzője

A Liverpool sem hagyta szó nélkül Szoboszlai és Kerkez jereváni teljesítményét

Zelenszkij Európa megtámadásával fenyeget

Szoboszlai évi hat és félmilliárdot kereshetne, többet mint Yamal vagy Haaland

Piros lap után bizonytalanság: akár súlyos döntést is hozhat a FIFA Ronaldóról

Olvasóinknál Varga Barnabás lett a mieink legjobbja Örményország ellen

A nagy Zelenszkij-blöff: riogat, hergel, kuncsorog, majd „tárgyalna” – a kétségbeesés anatómiája

További híreink

A nagy Zelenszkij-blöff: riogat, hergel, kuncsorog, majd „tárgyalna” – a kétségbeesés anatómiája

Tragédia Stockholmban: ismét leszállt az "ismeretlen okok" köde egy nyugati nagyváros felett

Sokkoló hajnal Ukrajnában: az orosz hadsereg pusztító csapásokat mért

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Áttörés a nemzeti konzultációban – nagy bejelentést tett az államtitkár
2
Piros lap után bizonytalanság: akár súlyos döntést is hozhat a FIFA Ronaldóról
3
Tragédia Stockholmban: ismét leszállt az "ismeretlen okok" köde egy nyugati nagyváros felett
4
Így tüntetik el a tanúkat? Ukrán fantomcég fizetett 290 milliós óvadékot a pénzmosókért
5
Sokkoló hajnal Ukrajnában: az orosz hadsereg pusztító csapásokat mért
6
Jövőre érkezik a 14. havi nyugdíj első negyede, de nem mindenki örül a juttatásnak + videó
7
Folytatódhatott a Tisza Párt jelöltjeinek fotózása + videó
8
Háború Ukrajnában - Hozzá lehet-e nyúlni a befagyasztott orosz vagyonhoz? + videó
9
Szombaton indul a Digitális Polgári Körök országjárása + videó
10
Rejtő Jenő-i bohózat Óbudán: A Hír Tv riportere igazította útba a Tisza Párt eltévedt új arcát + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!