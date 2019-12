Tíz ember halt meg a mogadishui hotel elleni terrortámadásban

Kásler Miklós több ember életét mentette meg, mint az egész Jobbik frakció együttvéve - közölte a miniszterelnök a parlamentben, miután Jakab Péter jobbikos képviselő az emberi erőforrások miniszterét és a magyar egészségügyet bírálta. Orbán Viktor hangsúlyozta: 2010 óta 770 milliárd forinttal több forrás jut az egészségügyre, mint az előző, szocialista kormány idején. Botrányosnak nevezte a kispesti korrupciógyanús ügyet a Transparency International Magyarország jogi igazgatója. Ligeti Miklós hangsúlyozta: a rendőrség számára is meggyőző, erős bizonyítékok merültek fel az ügyben, ami alapján nyomozást is indítottak, ezért Lackner Csabának meg kell fontolnia, hogy van-e helye a közszereplők között. Az Országgyűlés - a kormány családvédelmi akciótervének részeként - lehetővé tette, hogy a még nem nyugdíjas nagyszülők a jövő év első napjától jogosulttá válhassanak a gyermekgondozási díjra. Megválasztotta az Országgyűlés Senyei György Barnát az Országos Bírósági Hivatal elnökévé. A fővárosiak több mint kétharmada támogatja a Liget Budapest Projektet, 75 százalékuk szerint a fejlesztések erősítik Budapest családbarát kínálatát - derült Inspira Research Group által készített reprezentatív felmérésből. Magyarország felelősséget vállal a nemzeti kultúra megőrzéséért - jelentette ki a kultúráért felelős államtitkár. Ezzel párhuzamosan a kormányzat nemzetstratégiai dimenzióba emelte a kultúrpolitikai célokat, amelyek elsősorban az ehhez illeszkedő kulturális intézményrendszeren keresztül valósíthatóak meg - tette hozzá Fekete Péter. A Párbeszéd arra kéri az Alkotmánybíróságot, hogy semmisítse meg az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő törvények valamint a házszabály elfogadott módosításait. Veszélyben van a színházak függetlensége - erről beszélt az MSZP frakcióvezetője az Országgyűlésben. Tóth Bertalan szerint a kormánnyal kritikus színházakat el akarja nyomni a kormány. Rétvári Bence államtitkár válaszában hangsúlyozta: éppen az ellenzék hallgattatja el azokat, akik nem értenek velük egyet, így tettek Bán Teodórával is. Pécsett is fizetésemelésekről döntött az ellenzéki városvezetés, emellett megszavazták önkormányzati cégvezetők leváltását és újak kinevezését is. A szuverenitás megléte egyet jelent a magyar nemzet gyarapodásával - hangsúlyozta Hollik István kormányszóvivő. Itt egy Soros-kórusról van szó, amely meghatározza a kottát, amelyből fel kell énekelni az aktuális kérdéseket - jelentette ki a nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár A Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Kovács Zoltán a hetes cikk szerinti eljárás második meghallgatása után elmondta: ez egy politikai lejárató kampány, hiszen hiába van jogilag megalapozott válasz minden kérdésre, folyamatosan újak fognak következni. A francia Suez 9,6 milliárd forintból bővíti oroszlányi telephelyét, 85 új munkahelyet teremtve a víztisztító membránokat előállító gyárban - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A november közepén kezdődött és december végéig tartó karácsonyi ellenőrzések a fogyasztók anyagi és termékbiztonságát egyaránt érintik - mondta Keszthelyi Nikoletta, az ITM fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára. Európa legszebb karácsonyi vásárának választották a budapesti Advent Bazilikát. A European Best Destinations független utazási portál 2019-es online szavazásán több mint 39 ezer voksot kapott a Bazilika előtti karácsonyi rendezvénysorozat, amely minden eddigi szavazási rekordot is megdöntött. A horvát határrendészet erősödése miatt egyre több migráns indul vissza Szerbia, majd Magyarország és Románia felé - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. A boszniai hatóságok megkezdték a horvát határhoz közeli vucjaki migránstáborban sátorozó migránsok elszállítását - az illegálisan felállított tábort teljesen felszámolják. Az Európai Unió teljes mértékben felhasználta a Törökországot támogató menekültügyi eszköz 6 milliárd eurós költségvetését, azaz átutalta az előirányzott teljes összeget a törökországi menekültek és a rászoruló helyi közösségek támogatására. A küldetés méltóságot ad a koszovói magyar katonai jelenlétnek - hangsúlyozta az egységnél tett látogatása során mondott beszédében Áder János köztársasági elnök. A magyar jogállamisággal foglalkozó meghallgatás egy kívülről irányított kérdésekből álló eljárás volt, amelyen bebizonyosodott, hogy bizonyos érdekcsoportok meg akarják osztani a tagállamok egységét - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter Brüsszelben. Öngyilkosságot követett el az a férfi, aki az ostravai egyetemi kórházban megölt hat embert. Rálőttek Miodrag Daka Davidovic montenegrói ellenzéki üzletemberre Belgrádban, az üzletember a kézfején sebesült meg, és kórházba szállították. Az elkövető elmenekült. A lengyel belbiztonsági ügynökség elfogott egy ukrán férfit, aki állítólag merényletet tervezett egy bevásárlóközpont ellen - közölte a hírszerzési szolgálatok munkájának összehangolásáért felelős varsói minisztérium szóvivője. 19 évtől életfogytig terjedő börtönbüntetésre ítélte egy szentpétervári katonai törvényszék a 2017. április 3-i szentpétervári metrórobbantás 11 vádlottját – a robbantásnak 16 halálos áldozata és 102 sebesültje volt. Rövid szünet után ismét hozzáférhetővé vált a nyilvánosság számára a Mirotvorec ukrán nacionalista szervezet honlapja, amelyen olyan emberekről közölnek személyes információkat, akiket a szervezet „Ukrajna ellenségeinek" tekint. Az úgynevezett klímavészhelyzet megállapításáról döntött a berlini tartományi kormány, a 16 német tartomány közül elsőként. Oroszországi látogatásra hívta meg Mike Pompeo amerikai külügyminisztert Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Donald Trump amerikai elnök figyelmeztette Szergej Lavrov orosz külügyminisztert, hogy Moszkva ne avatkozzon bele a jövő évi amerikai választásokba - olvasható a Fehér Ház közleményében. A Szövetségi Nyomozó Iroda rosszhiszeműen járhatott el az Oroszországgal kapcsolatos vizsgálatokban - jelentette ki William Barr amerikai igazságügyi miniszter. Hatalommal való visszaéléssel és a kongresszus munkájának akadályozásával vádolják Donald Trumpot - közölte Jerrold Nadler, a demokrata többségű képviselőház igazságügyi bizottságának elnöke. A Krím-félsziget Ukrajna része - hangsúlyozta Mike Pompeo amerikai külügyminiszter miután orosz kollegájával, Szergej Lavrovval tárgyalt Washingtonban. Aláírták az új amerikai-kanadai-mexikói szabadkereskedelmi egyezményt a mexikói fővárosban. Lövöldözés volt a New York városához közeli Jersey Cityben, hatan meghaltak és többen megsebesültek. Tíz ember vesztette életét és 11-en sebesültek meg a mogadishui elnöki rezidencia közelében levő szállodát ért terrortámadásban - közölte a rendőrség. Két autóba rejtett pokolgép robbant fel, majd tűzharc bontakozott ki Afganisztánban, a legnagyobb amerikai katonai támaszpontnál épülő kórház mellett. Továbbra is sztrájkolnak a tömegközlekedési dolgozók a francia fővárosban, számos iskola zárva tart, és egyes repülőjáratokat is töröltek - az országos munkabeszüntetéssel a tervezett nyugdíjreform ellen tiltakoznak. Korrupció vádjával börtönbüntetésre ítélte az algériai bíróság az ország két korábbi miniszterelnökét, Ahmed Ujahját és Abdel-Málik Szellált. Bűnügyi felügyelet alá, házi őrizetbe helyezték „Bróker Marcsi”, a Kun-Mediátor-ügy vádlottját a büntetőügy elsőfokú ítéletének megszületéséig. Baleset miatt több kilométeres torlódás alakult ki Budapest felé a 11-es főúton, a pomázi kereszteződésnél - közölte az Útinform. Kigyulladt egy viskó a Hajógyári szigeten, egy ember meghalt. Férfi kosárlabda Bajnokok Ligája: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Dijon (francia) 82:81 A Hydro Fehérvár hazai pályán szétlövéssel 3:2-re alulmaradt a Bozen Foxes csapatával szemben az osztrák jégkorongligában. Férfi röplabda Challenge Kupa: Pénzügyőr SE - Omonia Nicosia (ciprusi) 3:0 A Forma-1-ben szereplő mind a tíz istálló egyhangúlag elutasította a 2020-as szezonra tervezett új gumikat.